ケーブルカーの脱線現場に警察や消防が駆けつける様子/Patricia De Melo Moreira/AFP/Getty Images

リスボン（ＣＮＮ）ポルトガルのリスボンで３日、ケーブルカーの脱線事故が発生し、少なくとも１５人が死亡した。警察関係者がＣＮＮポルトガルに語った。負傷者も複数出ている。

ＣＮＮポルトガルによると、現場には緊急対応チームが派遣されているが、依然として一部の人が閉じ込められているという。

リスボンのモエダス市長は３日夜、ＣＮＮポルトガルの取材に答え「私たちの街にとって悲劇的な日だ」とコメント。現在、市や緊急サービス機関、消防署など、あらゆるチームが現場で被害者の救助に努めていると述べた。

最大４２人を乗せるグロリア・ケーブルカーはリスボンのランドマークであり、同市を訪れる観光客に大変人気がある。

リスボンの公式観光サイトによると、その開業は１８８５年と、１世紀以上の歴史を持つ。

目撃者がソーシャルメディアに投稿した動画には、事故直後の混乱した様子が映っている。横転したケーブルカーの周囲には濃い煙が立ち込め、乗客は線路のさらに先を走る別の車両の窓から脱出している。ＣＮＮポルトガルが３日夜に配信した映像には、横転したケーブルカーが救急隊員に囲まれている様子が映っていた。

脱線の原因は現時点で不明。ＣＮＮポルトガルによると、捜査チームには司法警察殺人課も加わっている。

ケーブルカーを運営する公共交通機関のカリスは、ＣＮＮポルトガルに対し、現場にチームが到着しており、事故対応のために「あらゆる手段を講じている」と述べた。