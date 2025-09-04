日産「“新型”軽ワゴン」初公開！ 斬新「カクカクデザイン」採用で大幅イメージチェンジ！ 日産の“命運”を握る「新型ルークス」 従来の精悍スタイルから一変した「理由」とは

驚くほど全く違うデザインになった新型「ルークス」

2025年8月22日、日産は新型「ルークス」を初公開しました。今回、4代目へとフルモデルチェンジしたルークスは、デザインが大きく変わっています。

「かどまる四角」がデザインコンセプトとされ、角が取れた四角が随所に散りばめられました。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型ルークス」の全貌です！ 画像で見る（30枚以上）

なぜデザインコンセプトが大きく変わったのでしょうか。新しいルークスのデザインとともに紹介していきます。

5年ぶり全面刷新した新型「ルークス」 デザインは大幅変化

これまでのルークスは、軽スーパーハイトワゴンの中でもスタイリッシュさを意識していたそうです。

しかし、かどまる四角な新型を見てみるとスタイリッシュ…というよりは、親しみのあるデザインといった印象になっています。

デザインコンセプトを大きく変えた理由は様々なものがありますが、まずは室内空間を広く見せることにこだわったとのこと。

四角基調のデザインにすることで、サイズの制約がある軽自動車でも、一目見て「室内が広そう！」という期待を持たせるようにしたのです。

全長3.4m以下×全幅1.48m以下×全高2m以下という軽自動車の規格の中で、最大限の室内空間を実現する。そのために、かどまる四角へとデザインコンセプトを大きく変更したのです。

また、外から見た印象と実際の室内空間の拡大に一役買っているのが、フロントウインドウです。先代に比べてフロントウインドウは、傾斜が起き上がった形状となりました。

これにより室内空間は広くなりましたが、そのいっぽうでウインドウが起きていると空気抵抗が増え、風切音が増加します。これに対応するために遮音ガラスが採用され、快適性も向上しています。

クオーターウィンドウも四角いデザインとなっていて、これは歴代モデルと大きく違うポイントです。

そしてかどまる四角のデザインは、インテリアにも反映されています。ヘッドレストやメーターなどが特にかどまる四角が現れているポイントです。

新型ルークスでは、インテリアをリビングルームのような心地いい空間になるように目指しており、これには子育て世代の女性を主なターゲット層として意識したのが背景にあります。

日々の子育てで役立つ相棒であるのはもちろん、ときには車内で一息ついてリラックスした状態で、新しい趣味や目的を見つけて欲しい。そんな落ち着ける空間を目指したそうです。

スタイリッシュ路線から親しみのある路線へとエクステリアデザインが変更されたのも、女性を主なターゲットとして強く意識しているからという背景があるのでしょう。

新世代のコネクテッド機能や充実した運転支援システムなど、メカニズムや装備の進化も注目ポイントである新型ルークスですが、デザインの変化度は過去一番のものとなっています。

このデザインが市場で評価されるか否かは日産の命運を握っているともいえ、今回の新型ルークスのフルモデルチェンジで最大の注目ポイントかもしれません。