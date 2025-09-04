ボルボの新たなエントリーモデルは479万円から

ボルボEX30プラス シングルモーター｜Volvo EX30 Plus Single Motor

EX30は、都市での快適な走行性能や機能性を備えた電気自動車のSUV。標準的な機械式立体駐車場に対応し、日本の交通事情にフィットするコンパクトなサイズ感、シンプルでスタイリッシュなスカンジナビアンデザイン、サステナビリティの追求、そして最先端のテクノロジーと、ボルボ車に期待される安全性のすべてが凝縮されている。日本には2023年にシングルモーターの最上位グレードである「EX30ウルトラ シングルモーター エクステンデッドレンジ」が導入され、これまでに約2500台を販売。ボルボにおける電動化を牽引してきた。

このたびEX30は、現在の1グレードから大幅にモデルレンジを拡大し、これまで以上に多様なライフスタイルやニーズに対応するモデル展開となった。

新たなラインナップとして導入されるエントリーグレード「EX30プラス シングルモーター」は、LFPバッテリー（リン酸鉄リチウムイオンバッテリー）を採用。390km（WLTCモード）の航続距離と、0-100km/h加速5.7秒の十分な加速性能に、最先端の安全・運転支援機能など高い標準装備レベルとしながらも、ボルボ車の中で最も手の届きやすい479万円（消費税込み）という価格を実現した。

また、現行のシングルモーターエクステンデッドレンジ モデルの最大限の航続距離（WLTCモードで560km）はそのままに、装備を見直し、魅力的な価格を実現した新グレード「EX30プラス シングルモーター エクステンデッドレンジ」も加わった。

ボルボEX30ウルトラ ツインモーター パフォーマンス｜Volvo EX 30 Ultra Twin Motor Performance

さらなるハイパフォーマンスを求るユーザーに向けて、パワフルで洗練された走りと、あらゆる路面状況でも高い安定性を発揮するAWDモデル「EX30ウルトラ ツインモーター パフォーマンス」も導入。前後に搭載したモーターは合計で最高出力315kW（428ps）、最大トルク543Nm（55.4kgf-m）を発揮し、0-100km/h加速はボルボ史上最速となる3.6秒をマークする。

AWDによって、降雪地域を含むあらゆるタイプの道路や路面状況でも、優れたグリップと安定性を発揮。モーターのパワー配分は常に制御されており、あらゆる状況下で後輪および前輪に最適な動力が伝達される。ドライブモードは、センターディスプレイのボタンからワンタッチで切り替えることができ、走行性能と電力消費を最適化する「標準」モード、フロントモーターを常時使用しAWDによる最高のパフォーマンスを発揮する「パフォーマンス」モード、航続距離を最大化する「レンジ」モードが選べる。

●ボルボ「EX30」モデルラインナップ

・プラス シングルモーター（390km）：479万円

・プラス シングルモーター エクステンデッドレンジ（560km）：539万円

・ウルトラ シングルモーター エクステンデッドレンジ（560km）：579万円

・ウルトラ ツインモーター パフォーマンス（535km）：629万円

※価格は消費税込み。（ ）内はWLTCモードにおける一充電走行距離

SPECIFICATIONS

ボルボEX30プラス シングルモーター｜Volvo EX30 Plus Single Motor

ボディサイズ：全長4235×全幅1835×全高1550mm

ホイールベース：2650mm

最低地上高：175mm（社内測定値）

最小回転半径：5.4m（社内測定値）

乗車定員：5人

車両重量：1770kg

モーター最高出力：200kW（272ps）/6500-8000rpm

モーター最大トルク：343Nm（35.0kgf-m）/5345rpm

駆動方式：RWD

バッテリー容量：51kWh

一充電走行距離：390km（WLTCモード）

SPECIFICATIONS

ボルボEX30ウルトラ ツインモーター パフォーマンス｜Volvo EX30 Ultra Twin Motor Performance

ボディサイズ：全長4235×全幅1835×全高1550mm

ホイールベース：2650mm

最低地上高：175mm（社内測定値）

最小回転半径：5.4m（社内測定値）

乗車定員：5人

車両重量：1880kg

モーター最高出力：前115kW（156ps）/6000-6500rpm／後200kW（272ps）/6500-8000rpm

モーター最大トルク：前200Nm（20.4kgf-m）/5000rpm／後343Nm（35.0kgf-m）/5345rpm

駆動方式：4WD

バッテリー容量：69kWh

一充電走行距離：392km（WLTCモード）