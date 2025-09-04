フリーアナウンサーの玉木碧（33）が3日、自身のインスタグラムを更新し、愛するペットとの別れを明かした。

「8/30、我が家の大切なうさぎが亡くなりました」と報告。「名を『ジュニア』」といいます。我が家のモフとアルとの間に産まれた7匹兄弟の一番小さい子。他の兄弟の半分以下の体重しかありませんでした。そういう子は『生後1週間生きられるかどうか』と言われていたし、母乳も飲めていなさそう。人工授乳をしてみたり、母うさぎの胸元に直接つけて飲ませてみたりして、少しずつ体重も増えていきました」と記した。

「成体になった頃にはパパのモフよりも大きい1.7kgまでになりました。ずっと元気に過ごしていたから、生まれつきのハンデがある事をすっかり忘れてしまっていたくらい」と玉木。「直前まで子供達もおやつをあげて、元気だったんです。外出して帰宅したら倒れていました」と明かした。

「うさぎは『体調が悪いのを隠す習性がある』と言われていたけど、あんなに食欲もあって排泄もいつも通りで、活発で 急な事に受け止められません。でも、他の子よりも臓器が未熟だった可能性もあり より一層ケアしてあげる必要があったのにね…」とつづった。

「4歳3ヶ月の生涯でした。いつ亡くなってもおかしくない状態で産まれてからここまで、よく生きてくれたと言えばそうなのですが やはり到底受け入れられるものではなく、寂しいです」と玉木。「3日経った昨夜、夢に出て来てくれました 夢の中で、私が撫でるとみるまに蘇って鼓動をしっかり感じました イースターの様に、最期に会いに来て天に昇ってくれたのかな。。」と夢での“再会”を記し、「都合のいい解釈かもしれないけど、そう思うと心が救われるものです。明日、お別れをしてきます。さみしい」と締めくくった。

玉木は20年3月に卓球の松平健太と結婚、23年1月に第1子男児、昨年5月に第2子を出産した。