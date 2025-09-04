レペット公式限定♡ダッフルバッグ型のミニキーリングが新登場！
フランス発のバレエブランド、Repetto（レペット）から、公式オンラインストア限定の新作キーリングが登場します。メゾンのアイコンバッグをミニチュアサイズで再現したダッフルバッグ型は、ローズゴールドのハードウェアとサテンリボンで上品さを演出。バッグやペンケースに添えるだけで、普段使いにも華やかさをプラスできます。大切な方へのギフトや自分へのご褒美にぴったりの限定アイテムです。
バレエの世界観を再現した可愛いデザイン
Mini glide key-ring (Icone)
Mini glide key-ring (Noir)
Mini glide key-ringは、Repettoの象徴的なダッフルバッグをそのまま再現した愛らしいキーリング。
ローズゴールドの温かみある金具とサテンリボンがさりげなく上品さを添え、バレエの世界観を繊細に表現しています。カバンやペンケースに付けるだけで、日常に特別感をプラスできます。
ラディアンヌのオールインワンブラトップ♡理想の補正力と快適さを実現
公式オンラインストア限定発売
発売日は2025年9月4日(木)で、取り扱いはRepetto公式オンラインストアのみ。
カラーはIconeとNoirの2種類、各9,900円（税込）です。数量限定のため、気になる方はお早めのチェックをおすすめします。
自分へのご褒美にも♡限定キーリング
大切な方へのギフトはもちろん、自分へのご褒美としてもおすすめしたいMini glide key-ring。バッグや小物にさりげなく添えるだけで、上品で可愛いアクセントに。
Repetto公式オンラインストア限定の特別なアイテムを、この機会にぜひ手に入れて、日常にちょっとした華やかさをプラスしてください♡