◇プロボクシング WBO世界バンタム級タイトルマッチ 王者 武居由樹(大橋)＜12回戦＞同級1位 クリスチャン・メディナ(メキシコ)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋）に挑戦する同級1位クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）が4日、成田空港着便で来日した。

日本の地に降り立つのは今回で5度目。約14時間のフライトを終えたメディナは陣営6人と到着ゲートに現れ「日本の人々とはいい関係をつくれているし、ホームと感じている。居心地がいいよ」とサムアップ。メキシコのグアダラハラなどでの約3カ月の練習を終え「最初の1カ月はパワーや持久力、次の1カ月はスピードを強化した。最後は疲労を抜きながら緊張した練習をしてきた」と自信を示した。

WBC世界同級1位・那須川天心（帝拳）のスパーリングパートナーも務めた経験もあり、メキシカンスタイルを武器に接近戦を得意とするファイターで愛称は「チスパ（スペイン語で火花）」。23年8月、前IBF世界バンタム級王者・西田凌祐（六島）との挑戦者決定戦で0―3判定負けも、以降は4戦連続TKO勝利中。「あれは敗北というより、自分の学びの一部」と西田戦を振り返りながら「次の相手は西田選手ではないが、リベンジを果たしてベルトを獲りたい」と慣れ親しんだ地での王座奪取を誓った。

挑戦する王者・武居に対しては「非常にパワフルなチャンピオン」と賛辞を贈りながら「打ち合いでも距離をとる戦いでも、どんなスタイルにも対応する練習をしてきた。神のご加護があれば、私たちの計画は成功するでしょう」と自信満々。来日前にはメキシコで合宿を行っていたWBA世界同級休養王者・堤聖也（29＝角海老宝石）との4ラウンドのスパーリングも実施。「スピードもパワーもあった。彼とのスパーを経験したことで、このカテゴリーで戦えると思った」と自信を深めた。

前回の日本滞在時には日本同級王者・増田陸（27＝帝拳）とも手合わせ。「ハードパンチャーで（武居に）似ているのはリクだ」と“武居対策”も万全だ。スパー相手の天心からのアドバイス等の助言は「特にないよ」と苦笑しながら「チャンピオンになるために来た。衝撃的な試合になるだろう」と激戦を予告した。