【MLB】パイレーツ − ドジャース（9月3日・日本時間4日／ピッツバーグ）

【映像】咳をする場面も…少し辛そうに見える大谷の“表情”

ドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。二刀流での出場を“緊急回避”した大谷だが、カメラが捉えた第1打席での表情は固く、ファンからも心配の声が上がっている。

試合開始直前の先発回避となり心配された大谷だったが、普段の打者出場時と変わらず初回の先頭打者で打席に入った。2試合連続のホームランに期待したいところだったが、インハイのストレート、高めのカーブをいずれも高めに決められ2球で追い込まれてしまう。

その後、カーブとスライダーといった変化球をファウルで粘るも、5球目の膝下へのカーブにバットは空を切り、空振り三振に倒れた。ベンチへ引き上げていく大谷の表情は、三振という結果以上にどこか冴えなく見え、また3球目をファウルした直後には咳をしており、体調が万全ではないことが中継映像からも伝わってきた。

そんな大谷の様子にSNSやABEMAのコメント欄では「風邪大丈夫かー」「顔色わるいな」「体調不良ならバッターも休んでほしいけど昨日の結果見たら休ませられないよなｗ」「打者でも休んでいいのになぁ」「大谷翔平の体調不良は僕が引き受けます」といった心配の声が相次いだ。

また、「大谷レベルの選手なら多少の体調不良ならバッターはできるんだな」「体調不良で昨日のあの打撃内容なのか」「大谷「体調悪いです、DHで出場します」ちょっと何言ってるか分からない」といった驚きの声も見受けられた。

突然の先発回避に早朝の列島ファンも衝撃に包まれたが、肩や肘の故障ではなく体調不良である点は不幸中の幸いだ。ロバーツ監督は週末のオリオールズ戦での登板を明言しており、万全な状態での復帰に期待したい。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）