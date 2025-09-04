BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク）が、28歳の誕生日だった1日にファンの前で生歌を披露した。「耳が抜けた日（生まれた日の韓国語表現）」とのタイトルで実施したライブ放送で、ソウル市内の階段にファンが用意したメッセージに言及し「そこでライブをしようかと思ったが、家ですることになった」と話した。

ライブでは自作曲「Still With You」からスタートし「3D」「Closer to You」「Hate You」「Seven」「Shot Glass of Tears」「Somebody」「Standing Next to You」「Too Sad To Dance」「Yes or No」など、初ソロアルバム「GONDEN」の収録曲を披露した。

またNetflix（ネットフリックス）人気アニメ「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」の「Saja Boys」が歌った人気オリジナルサウンドトラック（OST）「Soda Pop」も歌った。

28歳になった誓いとして「28歳はもう1度、一生懸命に生きていく年にしたい」と語った。さらに「歌が上達しない。今日、ライブに来てくれたARMY（アーミー、公式ファン名）のみなさん、誕生日を祝ってくれたARMYのみなさんにとても感謝しています。歌が気に入らなくても聞いてくれてとても感謝している」とあいさつした。