タレント・神田うのが、８年前に診断された病名と病院での出来事についてつづった。

４日までにインスタグラムで「無事に腰椎のＭＲＩ検査も終わりネイル復活 元気が出るように（気分が上がるように）赤にしました。薬指には赤のハートのホログラム」とＭＲＩ（磁気共鳴画像装置）検査を受けたことを明かし、キレイにぬられたネイルをアップ。

「病院でドクター診察→そして別日にＭＲＩ撮影→そしてまた別日にＭＲＩ画像とドクター診断→そしてまた更に別日にＭＲＩＣＤを持ってセカンドオピニオンとして別のドクターのところで診て頂きました。と、言う流れで４日費やしました」とつづった。

「今から８年前に痛みで病院へ行き ヘルニアではないです。と診断されたのにも関わらず結局椎間板ヘルニアになっていました」とし、「『運動も続けて下さい』と言われ、そのまま運動（当時勧められてやっていたキックボクシング）を続け、救急車で運ばれる程の重度のヘルニアになりました」と説明。

「元マネージャーがヘルニア経験者で『もしかしたらうのちゃんヘルニアかも知れないから病院でＭＲＩ検査してしっかり調べてもらった方がいいよ！』と言われたので、ドクターに『私もしかしてヘルニアではないでしょうか？ＭＲＩ撮った方がいいのではないでしょうか？』とお聞きしましたが『ヘルニアではないからＭＲＩは必要ありません。レントゲンだけで大丈夫です。』と言われ、その時はレントゲンだけでした」と明かした。

「が、しかし、私はヘルニアになっていたのです。結局重度の椎間板ヘルニアになり、歩けない、動けないを遥かに通り越し、『脚を切断して！！』と泣き叫ぶ程の痛みに見舞われ救急車で運ばれました。ドクターの言った事よりヘルニア経験者の言った事の方が正しかったのです」と、うの。

「この世にこれ程までの痛みがあるのかと、陣痛の痛みとは比べ物にならない程の痛みでした。神経を圧迫する痛みとは本当に凄いものでした」といい、「手術までは背中からカテーテルを入れる硬膜外麻酔で入院生活（介護生活）を送りました。１ヶ月半の入院を経て、リハビリからスタートし今に至りますがもうあんな思いは２度としたくありませんし、この経験が色々な教訓となりました」と振り返った。

「この話を（詳しく）するのは初めての事です。それは何故ならドクターに言ってはいけませんと言われたからです。（どの病院で、とか、どのドクターでとか詳しくはお話出来ませんが）でももうあれから８年が経ち、時効なので、皆様にセカンドオピニオンの大切さをお伝えしたく、お話させて頂きました」と詳細をつづった理由を説目。

「術後の脚の痺（しび）れは、半年もすれば治ってきますとも言われましたが、８年経った今でも、軽減はしたものの、治っておりません。長時間ヒールを履いたり歩き過ぎたりすると痛み出します」と現在も影響があるそうで、「腰椎を守るにはいかに自分の筋肉で守っていかなければいけない事、自分の筋肉で天然コルセットを作り上げ腰椎への負担を減らさなければいけない事。この事もドクターは教えてはくれません」とキッパリ。

「私は今後も天然コルセット作りの大切さを教えて下さったお２人の素晴らしいトレーナーさんにお世話になっていきます。長くなりましたが、どうか皆様面倒でもセカンドオピニオンで最低２人のドクター（病院）で診て頂くようして下さいね」と呼びかけていた。