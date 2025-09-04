◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・高田勇仁―同級２位・松本流星▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・武居由樹―同級１位クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、愛知・名古屋市 ＩＧアリーナ）

ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝に挑戦する同級１位クリスチャン・メディナ（２５）＝メキシコ＝が４日早朝、来日した。

メキシコ・モンテレイから成田空港まで約１４時間の長旅の疲れも見せず、ラファエル・グスマン・トレーナーや母ラウラさんらとともに日本の地を踏んだメディナ。「グスマン・トレーナーのもと、３か月間、練習を積んできた。武居は非情にパワフルなチャンピオン。どんな展開にも対応できるようにしてきた。私たちは勝つために来た。チャンピオンになるために来た。衝撃的な試合をやる」と意欲を示した。パワー強化、スピード強化、疲労抜きしながら緊張感を持っての練習と１か月ごとにテーマを決めて練習を重ねたという。

メディナは、身長１６５センチの右ボクサーファイター。２０１７年１２月にプロデビュー（１回ＴＫＯ勝ち）し、２１年１１月にＷＢＣユース王座、２４年１１月にＷＢＯラテン王座などを手にした。２０２３年８月には前ＩＢＦ王者・西田凌佑（六島）と挑戦者決定戦で対戦し、判定負けも、その後は４連続ＫＯ勝ち中だ。昨年夏からは、ＷＢＡ＆ＷＢＣ１位の那須川天心（帝拳）のスパーリングパートナーを３度、つとめてきており、日本でも名を上げてきた。

「今回で５度目の来日。（帝拳ジムの）本田明彦会長によくしてもらったし、日本人ともいい関係を作っており、日本はホームだと感じている。天心とはスパーリングをしたが、帝拳ジムではリク（日本バンタム級王者の増田陸）、スバル（ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級王者の村田昴＝）ともスパーリングをした」とメディナ。サウスポー相手に実戦練習を重ねてきており、「武居に似ているのはリク」という。拠点とするメキシコ・グアダラハラでは、強化合宿中だったＷＢＡ世界バンタム級休養王者・堤聖也（角海老宝石）とも４〜５ラウンドのスパーリングを行ったそうで、スイッチする世界王者相手に「いい調子だった。この経験があって、このカテゴリーで戦える」と自信がついたという。

ニックネームは「ＣＨＩＳＰＡ（スペイン語で火花）」。１２歳から指導してきたというグスマン・トレーナーは「大きな火をつけるには火花が必要だからね。武居よりもスピードはあると思う」とニヤリ。ｃｈｉｓｐａには転じて「才知」という意味があるそうで「彼はｃｈｉｓｐａの通り、学ぶのが速い。ボクシングのことをよく分かっており、戦い方も分かっている。切り替えの速い選手だ」と力を込めていた。

戦績は武居が１１戦全勝（９ＫＯ）、メディナが２５勝（１８ＫＯ）４敗。

試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で無料配信される。