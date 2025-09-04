

田中みな実

田中みな実がこのほど、都内で行われた『Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT』に登壇した。

今年フリーなって10周年。モデルや女優など多岐にわたり活躍している中で、新たに挑戦したいことは？と聞かれ「まだ俳優業を始めて５、６年なのでもっと真摯にお芝居と向き合いっていきたいという感じで、新たに挑戦するというよりも今やっていることを突き詰めていきたいと思います」と語った。

田中といえば美肌でも知られるが、この日の衣装は背中が大きく開いたホワイトのドレス姿で、スタイルだけでなく、髪の美しさも引き立っていた。「髪が綺麗な方って若々しく見えて魅力的にみえるなと思うんです。なので私も最近は髪のケアはお肌よりも注力しているかもしれないです」

その上で「お肌もそうですが、サロンでのケアももちろんなんですけど、こういうデイリーのケアが美髪に繋がっていくかなと思っているので、毎日、パナソニックさんの製品を使うたびに、意図せず髪がきれいになっていくなという気持ちになれます」と語った。

パナソニックが開発したヘアードライヤー ナノケアが今年20周年を迎えたことを記念して行われた。「乾かしながら髪を美しくケアする」という発想のもと、2005年にパナソニック独自の微粒子イオン「ナノイー」を搭載した初代ナノケアが誕生。2019年には水分発生量がそれまでの18倍に増加した高浸透ナノイーを搭載し、2025年に国内累計販売台数が1800万台を達成した。