東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ユーロ円
終値172.71 高値173.30 安値172.54
173.92 ハイブレイク
173.61 抵抗2
173.16 抵抗1
172.85 ピボット
172.40 支持1
172.09 支持2
171.64 ローブレイク
ポンド円
終値199.11 高値199.73 安値198.49
200.97 ハイブレイク
200.35 抵抗2
199.73 抵抗1
199.11 ピボット
198.49 支持1
197.87 支持2
197.25 ローブレイク
スイス円
終値184.14 高値184.91 安値184.02
185.58 ハイブレイク
185.25 抵抗2
184.69 抵抗1
184.36 ピボット
183.80 支持1
183.47 支持2
182.91 ローブレイク
豪ドル円
終値96.91 高値97.30 安値96.59
97.99 ハイブレイク
97.64 抵抗2
97.28 抵抗1
96.93 ピボット
96.57 支持1
96.22 支持2
95.86 ローブレイク
NZドル円
終値87.03 高値87.28 安値86.87
87.66 ハイブレイク
87.47 抵抗2
87.25 抵抗1
87.06 ピボット
86.84 支持1
86.65 支持2
86.43 ローブレイク
カナダドル円
終値107.37 高値108.03 安値107.23
108.66 ハイブレイク
108.34 抵抗2
107.86 抵抗1
107.54 ピボット
107.06 支持1
106.74 支持2
106.26 ローブレイク
ユーロ円
終値172.71 高値173.30 安値172.54
173.92 ハイブレイク
173.61 抵抗2
173.16 抵抗1
172.85 ピボット
172.40 支持1
172.09 支持2
171.64 ローブレイク
ポンド円
終値199.11 高値199.73 安値198.49
200.97 ハイブレイク
200.35 抵抗2
199.73 抵抗1
199.11 ピボット
198.49 支持1
197.87 支持2
197.25 ローブレイク
スイス円
終値184.14 高値184.91 安値184.02
185.58 ハイブレイク
185.25 抵抗2
184.69 抵抗1
184.36 ピボット
183.80 支持1
183.47 支持2
182.91 ローブレイク
豪ドル円
終値96.91 高値97.30 安値96.59
97.99 ハイブレイク
97.64 抵抗2
97.28 抵抗1
96.93 ピボット
96.57 支持1
96.22 支持2
95.86 ローブレイク
NZドル円
終値87.03 高値87.28 安値86.87
87.66 ハイブレイク
87.47 抵抗2
87.25 抵抗1
87.06 ピボット
86.84 支持1
86.65 支持2
86.43 ローブレイク
カナダドル円
終値107.37 高値108.03 安値107.23
108.66 ハイブレイク
108.34 抵抗2
107.86 抵抗1
107.54 ピボット
107.06 支持1
106.74 支持2
106.26 ローブレイク