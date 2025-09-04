東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6543　高値0.6554　安値0.6502

0.6616　ハイブレイク
0.6585　抵抗2
0.6564　抵抗1
0.6533　ピボット
0.6512　支持1
0.6481　支持2
0.6460　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5878　高値0.5884　安値0.5842

0.5936　ハイブレイク
0.5910　抵抗2
0.5894　抵抗1
0.5868　ピボット
0.5852　支持1
0.5826　支持2
0.5810　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3794　高値1.3808　安値1.3779

1.3837　ハイブレイク
1.3823　抵抗2
1.3808　抵抗1
1.3794　ピボット
1.3779　支持1
1.3765　支持2
1.3750　ローブレイク