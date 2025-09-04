東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6543 高値0.6554 安値0.6502
0.6616 ハイブレイク
0.6585 抵抗2
0.6564 抵抗1
0.6533 ピボット
0.6512 支持1
0.6481 支持2
0.6460 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5878 高値0.5884 安値0.5842
0.5936 ハイブレイク
0.5910 抵抗2
0.5894 抵抗1
0.5868 ピボット
0.5852 支持1
0.5826 支持2
0.5810 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3794 高値1.3808 安値1.3779
1.3837 ハイブレイク
1.3823 抵抗2
1.3808 抵抗1
1.3794 ピボット
1.3779 支持1
1.3765 支持2
1.3750 ローブレイク
オージードル
終値0.6543 高値0.6554 安値0.6502
0.6616 ハイブレイク
0.6585 抵抗2
0.6564 抵抗1
0.6533 ピボット
0.6512 支持1
0.6481 支持2
0.6460 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5878 高値0.5884 安値0.5842
0.5936 ハイブレイク
0.5910 抵抗2
0.5894 抵抗1
0.5868 ピボット
0.5852 支持1
0.5826 支持2
0.5810 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3794 高値1.3808 安値1.3779
1.3837 ハイブレイク
1.3823 抵抗2
1.3808 抵抗1
1.3794 ピボット
1.3779 支持1
1.3765 支持2
1.3750 ローブレイク