◇ナ・リーグ ドジャース―パイレーツ（2025年9月3日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席も遊飛に打ち取られた。

2点を追う3回、先頭で打席に入り第2打席を迎えたが、カーブを打ち上げてしまい遊飛に打ち取られた。

初回の第1打席はアシュクラフトにカーブで空振り三振に抑えられた。

この日は投手として先発予定だったが、体調不良のため回避。それでも打者としては出場している。

大谷に代わり、シーハンが先発の代役を務めたが、初回にレイノルズに先制ソロを被弾すると、2回にもマカチェンにソロを浴び、序盤で2点を失った。

また、先発マスクをかぶった正捕手・スミスも2回にファウルが右手に当たるアクシデントがあり、3回の打席は代打・ラッシングが送られ途中交代となった。その後、球団が交代理由について「右手打撲」と発表した。

チームは2回に無死満塁の好機をつくったが、後続が打ち取られ無得点。3回も2死満塁と反撃機会を得たが、コールが捕ゴロに倒れ、満塁でまたしても得点することができなかった。