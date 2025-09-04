今回は、イクメン気取りの夫に昼食を作らせた結果についてのエピソードを紹介します。

「昼飯は俺が作るわ」と急に言い出した夫…

「私は5歳と2歳の子供を育てる母親です。共働きですが、夫はイクメン気取りなだけで育児はろくにしていませんし、家事も全然で……。なのにSNSでは、『いかに自分が育児家事をしているか』をアピールしていて、イライラします。

この前の休日も、朝から家族4人で水族館に行くことになっていたのに、夫は急に『3人で水族館行ってきて』『昼飯は俺が作るわ』と言い出したんです。で、買い出しやら料理をしたいから水族館に行けないと偉そうに言う夫を置いて、私と子供たちだけで水族館に行くことに。

そして4時間後、水族館から帰ってきましたが、夫が作ってくれた昼食は、子供はとても食べられない辛すぎるスパイスカレーでした……」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年10月）

▽ 結局この後、この女性が子供たちの昼食を作るハメになったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。