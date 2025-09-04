【台風情報】「台風15号」発生 今後の進路はどうなる？【台風いつどこへ？今後16日間の天気予想シミュレーション 気象庁 4日午前8時30分更新】
台風15号が発生
気象庁は、きょう（４日）午前３時、奄美大島の東約１４０キロにおいて、熱帯低気圧が台風第１５号になったと発表しました。
【画像を見る】予想進路図＆全国各地の「今後16日間」の天気シミュレーション
台風第１５号は、午前６時には種子島の南約１７０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。
中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の東側３３０キロ以内と西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の予想進路は【画像①】の通りです。
今後の進路はどうなる？
台風の中心は、
きょう（４日）午後６時には宮崎県日南市付近
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あす（５日）午前６時には高知市付近
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あさって（６日）午前３時には千葉県銚子市の南南東約２００キロ
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
台風はこの後、温帯低気圧に変わり、
７日午前３時には日本の東
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル
が予想されます。
全国各地の天気への影響は
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の情報に注意してください。