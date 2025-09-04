台風15号が発生

気象庁は、きょう（４日）午前３時、奄美大島の東約１４０キロにおいて、熱帯低気圧が台風第１５号になったと発表しました。

【画像を見る】予想進路図＆全国各地の「今後16日間」の天気シミュレーション

台風第１５号は、午前６時には種子島の南約１７０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の東側３３０キロ以内と西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の予想進路は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



きょう（４日）午後６時には宮崎県日南市付近

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あす（５日）午前６時には高知市付近

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あさって（６日）午前３時には千葉県銚子市の南南東約２００キロ

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はこの後、温帯低気圧に変わり、



７日午前３時には日本の東

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル



が予想されます。

全国各地の天気への影響は

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。