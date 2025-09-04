・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６３．９７ドル（－１．６２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３６３５．５ドル（＋４３．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４１５４．２セント（＋４７．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０４．００セント（－９．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３９７．７５セント（－５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０１６．００セント（－９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０２．６８（－１．７０）

出所：MINKABU PRESS