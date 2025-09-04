３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２４．５８ドル安の４万５２７１．２３ドルと３日続落した。７月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）で求人件数の伸びが市場予想を下回った。労働市場の先行き懸念がくすぶるなか、米国の財政悪化リスクも意識され、全体相場の重荷となった。米司法省が反トラスト法に違反したとの認定のもと、グーグルに対してウェブブラウザー「クローム」などの事業分割を求めていた件で、米連邦地裁が司法省の要求を退けたことを受け、傘下にグーグルを持つアルファベット＜GOOGL＞が急伸。ナスダック総合株価指数の上昇率は１％に上った。



シェブロン＜CVX＞やボーイング＜BA＞、アメリカン・エキスプレス＜AXP＞が軟調推移。ハネウェル・インターナショナル＜HON＞やメルク＜MRK＞が冴えない展開となったほか、フィリップ・モリス・インターナショナル＜PM＞やラスベガス・サンズ＜LVS＞が株価水準を切り下げ、イオンＱ＜IONQ＞が下値を探った。一方、ウォルマート＜WMT＞やトラベラーズ＜TRV＞がしっかり。ロブロックス＜RBLX＞やロケット・カンパニーズ＜RKT＞が買われ、メーシーズ＜M＞が高い。



ナスダック総合株価指数は２１８．０９ポイント高の２万１４９７．７２と３日ぶり反発した。アップル＜AAPL＞やテスラ＜TSLA＞が堅調。キャンベル・スープ＜CPB＞やインピンジ＜PI＞が値を上げ、ヘルスエクイティ＜HQY＞が大幅高となった。半面、マイクロストラテジー＜MSTR＞やコアウィーブ＜CRWV＞、マーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞が売られ、ダラー・ツリー＜DLTR＞とロケット・ラボ＜RKLB＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS