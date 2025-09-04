【ギター・ベース用ストラップ(オリジナル)】（長崎県 星音 64歳）

こんにちは、No1733、No1852に掲載していただいた星音です。今回はオリジナルのストラップを3本紹介させていただきます。

デニム生地のストラップが欲しいと思い、色々調べましたが、なかなか「これは！」というのが無く、「それなら自分で作っちゃえ！」と、履き古したジーンズと、古いソフトケースのストラップを利用して、まず2本作りました。長さ調整もできますよ。

それから、市販の革ストラップは硬いのが気に入らなく、もっと柔軟なのが欲しいと思い、履き古したオートバイ用革ジーンズを利用して作りました。2枚貼り合わせにして耐久性をアップし、ピン穴の部分は3枚貼り合わせにしています。(デニムの方のピン穴革部分も同じです)こちらは取り付けるギターによって長さを調整できるようにピン穴を5つ開けました。

それぞれ、「セオン」「レノン」「ライダー」と名付けています。かかった費用は「セオン」の赤いデコレーションの360円のみです。

◆ ◆ ◆

ありそうでなかなかないオリジナルストラップ作り。簡単そうで意外とそうでもないのがストラップ自作でもありますよね。なんせ「使いやすさと強靭な耐久性の両立が難しいよなあ」と思った時点で頓挫するという世界。デニムが縫えるミシンも必要だし、穴あけのポンチもないと不便だし…とか考えると、買っちゃったほうが早い…ってなります。ま、気にいるのが売っていないから作るわけですけれど。それぞれに名前をつけてあげているところに深い愛着が表れております。「セオン」は名前付き、「ライダー」はバイク用革ジーンズからの命名だと思いますが、「レノン」は…ジョン・レノンのタグ発見。（BARKS 烏丸哲也）

