『カラダ探し』最新作、“惨劇”前日！ 最終予告解禁 再び回りだす呪いの連鎖の先に待ち受けるラストとは？
橋本環奈が主演する映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』より、明日9月5日の公開を前に最終予告映像が解禁された。
【動画】終わらない“死のループ”の幕が、再び上がる――『カラダ探し THE LAST NIGHT』最終予告
本作は、2022年公開のホラー映画No.1大ヒットを記録したループ型ホラー『カラダ探し』の最新作。
公開前日に解禁された最終予告映像は、大ヒットを記録した前作で“カラダ探し”に挑んだ高校生たちの姿から始まる。3年前、深夜の学校に突然集められた、性格もグループも異なる6人のクラスメイト。それぞれ孤独を抱えていた彼らは、次第に友情を育み、繰り返される死のループ“カラダ探し”を終わらせることに成功した――はずだった。しかし、高広（眞栄田郷敦）の目の前で、主人公・明日香（橋本）は突然姿を消してしまう。
それから3年の時を経て、今度は真夜中の遊園地を舞台に、新たな幕を開ける“カラダ探し”。終わらない“死のループ”から抜け出すため、新たな参加者たちはバラバラになった明日香のカラダを探すことになる。しかし、高広は「たとえ“カラダ探し”を終えて明日香を救ったとしても、また新たに誰かが犠牲になってしまう」と語る。繰り返される“呪いの連鎖”の中、彼らは前作を凌駕する試練と圧倒的な恐怖に立ち向かうこととなる。
前作に続き、主人公・明日香を演じる橋本と高広役の眞栄田、恐怖と青春に翻弄される高校生たちを瑞々しく演じる新キャスト陣、そして物語の根幹に迫るカギを握る“謎のおんな”を狂気的に演じた木村佳乃。Stray Kidsが歌う主題歌「Parade」を背景に、豪華キャストが次々と映し出され、スケールアップした“カラダ探し”への期待は最高潮に。明日9月5日から劇場スクリーンで再び繰り返される“赤い人の惨劇”を前に、この映像をチェックして、物語の先に待ち受ける“衝撃のラスト”に備えよ！
映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』は、9月5日より全国公開。
【動画】終わらない“死のループ”の幕が、再び上がる――『カラダ探し THE LAST NIGHT』最終予告
本作は、2022年公開のホラー映画No.1大ヒットを記録したループ型ホラー『カラダ探し』の最新作。
公開前日に解禁された最終予告映像は、大ヒットを記録した前作で“カラダ探し”に挑んだ高校生たちの姿から始まる。3年前、深夜の学校に突然集められた、性格もグループも異なる6人のクラスメイト。それぞれ孤独を抱えていた彼らは、次第に友情を育み、繰り返される死のループ“カラダ探し”を終わらせることに成功した――はずだった。しかし、高広（眞栄田郷敦）の目の前で、主人公・明日香（橋本）は突然姿を消してしまう。
前作に続き、主人公・明日香を演じる橋本と高広役の眞栄田、恐怖と青春に翻弄される高校生たちを瑞々しく演じる新キャスト陣、そして物語の根幹に迫るカギを握る“謎のおんな”を狂気的に演じた木村佳乃。Stray Kidsが歌う主題歌「Parade」を背景に、豪華キャストが次々と映し出され、スケールアップした“カラダ探し”への期待は最高潮に。明日9月5日から劇場スクリーンで再び繰り返される“赤い人の惨劇”を前に、この映像をチェックして、物語の先に待ち受ける“衝撃のラスト”に備えよ！
映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』は、9月5日より全国公開。