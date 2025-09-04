「広島２−１ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）

背番号９３が打席に立つと、球場が不思議な期待感に包まれる。運も大事となるシーズン最終盤で“ラッキーボーイ”が現れた。広島・前川誠太内野手が適時失策を誘う一打を放ち、勝利に貢献。「ランナーをかえすことだけを意識して打席に入りました。思い切っていきました」と汗を拭った。

１点を追う五回だ。東に対し、先頭の菊池が京田の失策で出塁。佐々木が左前打でつなぐと、会沢が犠打を決め、１死二、三塁となり代打・前川がコールされた。

カウント３−０となるも、ベンチからのサインは「打て」。４球目を捉えた打球は遊撃の正面へ飛んだ。平凡なゴロとなったが、これを京田が後逸。「どんな形であれ、点が入ったことはすごくよかった」と２者が生還し、逆転に成功した。

この場面、ＤｅＮＡの内野陣は定位置を守っていた。「セカンドとショートが後ろに守っていた。低い強い打球を打って、最低でも二ゴロ、遊ゴロで１点と自分の中で整理して打席に入れた」。まずは試合を振り出しにという冷静な分析が功を奏した形となった。

これで代打では１０打数４安打、打率・４００、５打点と勝負強さが際立っている。「場面に応じてバッティングする。今までやってることを変わりなくやれている」とうなずいた前川。若鯉の遮二無二戦う姿が、勝利の女神を振り向かせる。