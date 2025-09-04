紅しょうが稲田が高校時代に書いていたギャル文字恋愛ブログが勝手に曲に。AKB48主力との豪華コラボが実現し、歌になって全国のお茶の間に晒された。稲田は「待って、吐きそう」と絶句した。

【映像】学生時代の稲田&恥ずかしすぎる実際のブログ

9月3日（水）、かまいたちの山内健司＆濱家隆一がMCを務める『かまいガチ』が放送。学生時代のラブレターにメロディーをつけて歌手が披露し、書いた本人がサプライズで鑑賞する「あの頃のラブレター歌謡祭」が開催された。ラブソングにされたのはコットン・きょん、紅しょうが・稲田美紀、エルフ・はる。

稲田がターゲットにされた曲のタイトルは「女の意地やと思うんで」。高校の同級生・ピン君への恋心を綴った当時のブログが餌食になった。

歌うのはなんとAKB48。『恋するフォーチュンクッキー』を彷彿とさせるメロディーに乗って、「明日…告白します。。。とだけ言っときﾏｽ***」「2ヶッ,家訪問,カラオケ…したかったｺﾄわ大体できた!!!!」「諦めるのも女の意地やと思うんで よろてぃくぅっ」とブログの文面そのままの歌が披露された。

歌ったのはAKB48主力メンバー小栗有以ら。秋元康氏、振付のパパイヤ鈴木さんが快諾し、今回の豪華コラボが実現したという。

稲田は「ちょちょちょっと待って、吐きそう」「わけわからん」と大パニックになるも、大御所の名前が飛び出すと冷静に。「AKB48の方が歌ってくれたのでちょっとスッキリしました」と冷静を装い、「いい恋愛してたな」というコメントを呼んだ。

ちなみにこの時、友人を巻き込んだ三角関係だったそう。結局、稲田の友人とピン君が付き合うことになったという。