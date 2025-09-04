映画『ヒプノシスマイク』興行収入20億円突破 100館以下の上映では日本初の快挙
映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、ヒプムビ）が、プロジェクトの始動8周年を記念して、周年記念日である9月2日より、リバイバル上映が全国66館でスタート。そして、興行収入が20億円の大台を突破した。
【動画】物語48通り！激しいラップバトル 映画『ヒプマイ』映像
本作は、日本“初”のインタラクティブ映画として、2月21日より85館で上映がスタート。その後もインタラクティブ上映用機材の台数の関係で、60〜80館という限定的な館数で興行が続いていた。過去作品には10館前後の小規模公開からスタートし、その後火が付き150館以上に拡大して大ヒットを記録した作品は多数あるが、全国ランキングを開始した公開初日から100館以下の上映館数で20億円を突破した作品は、このヒプムビが日本初となった（興行通信社調べ）。
スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる投票によって、全上映パターン48通り・7つのエンディングが用意されている。このシステムが、本作が支持された要因の一つといえるだろう。
なお、本作はリバイバル上映中。来場者特典第11弾「一為（Kazui）描き下ろしイラストCLEAR CARD ver.2 [Buster Bros!!!/MAD TRIGGER CREW/Fling Posse ver.]（全3種ランダム）」は9月12日まで、第12弾「一為（Kazui）描き下ろしイラストCLEAR CARD ver.2 [麻天狼/どついたれ本舗/Bad Ass Temple ver.]（全3種ランダム）」は9月13日〜19日まで配布。いずれも映画館でしか手に入らない特典となる。上映劇場詳細はヒプムビ公式サイト「NOVELTY」に掲載。
この大ヒットを記念し、現在名古屋にて開催中の映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」展にて放映されている、展覧会のために特別に制作された「Claim Victory（Immersive Edition）」がヒプノシスマイク公式YouTubeチャンネルにて公開。劇中で繰り広げられているファイナルディビジョン・ラップバトルの迫力を感じられるヒプマイファンにとって大必見の映像となっている。9月7日午後11時59分までの期間限定公開となっているのでお見逃しなく。
さらに、9月6日よりヒプノシスマイク声優キャスト出演の「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 11th LIVE《Final D.R.B》」（以下、11thライブ）が開催される。そのステージ映像の一部をヒプムビ上映前に映画館にて中継で楽しむことができる、ステージ挨拶ライブビューイング中継付き上映会の実施も決定している。
9月6日開催の『Fling Posse ＆ 麻天狼』公演の上映チケットは現在販売中、9月20日開催の『MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗』公演は9月13日より販売、10月4日開催の『Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple』公演は9月27日より販売開始予定だ。実施劇場に関する情報はヒプムビ公式サイトに掲載。
なお、「ABEMA」では11thライブ全6公演を「ABEMA PPV」にて独占生配信、配信チケットも販売中。メインカメラに加え「上手カメラ」「下手カメラ」「全景カメラ」を選んで視聴できるマルチアングルチケットも販売されるほか、PPV限定特典として、終演直後のキャストが感想や率直な想いを語る「ただいま動画」が全購入者にプレゼントされる。11thライブ全6公演の模様を全編楽しむことができるのは「ABEMA PPV」のみとなっている。
■“ヒプノシスマイクとは？
2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクト“ヒプノシスマイク”。総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディビジョン」の6チームに分かれ、男の威信をかけた熱いラップバトルを繰り広げる。
始まりは全くの無名であったプロジェクトであったが、第1弾ミュージックビデオが公開直後にYouTube急上昇ランキングにランクインするや否や、その斬新な世界観や楽曲のクオリティの高さから瞬く間に音楽シーンを席巻し、HIP HOP界の有名アーティストも作詞・作曲を手掛けたCDは常に音楽ランキングTOP10にランクイン。2020年にはアニメ化が決定し、その後、コミックやゲームアプ リ、舞台など、さまざまなメディアミックスが展開。その人気は音楽ファンだけにとどまらず、幅広い支持を得て、多くの熱狂的ファンを持つ一大コンテンツとなった。
【期間限定公開】映画ヒプマイ「Claim Victory（Immersive Edition）」
