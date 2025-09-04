辻希美、誕生したばかりの次女に子供たちもメロメロ「溺愛の仕方が違う、みんな」

9月2日、先日第5子出産を発表した辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』にて生配信を行い、長女・希空らが次女を溺愛する様子について語った。

出産後初の生配信では、辻が次女を抱っこであやしながら、視聴者から寄せられたさまざまな質問に回答した。

この中で、“誰が1番次女を溺愛しているか？”という質問を受けた辻は、「溺愛の仕方が違う、みんな」と切り出すと、「昊空に関しては、いつもこうやって頑張って頑張って寝かせたタイミングで、『抱っこさせて！』って来る。今じゃない！と思って」と次男とのエピソードを笑いまじりに話した。

また、長女の希空については、「希空に関してはもうね、プロだね。片手で夢空を抱っこしながら片手でメイクしたりとか」ともコメント。

また、「うちの子あるあるなのか分からないけどさ」と前置きしつつ、しっかり抱っこするよりも、力を抜いて抱えたほうがよく寝る、といった自身の子供たちの特徴についても語っていた。