『仮面ライダーガヴ』『40までに』で話題！庄司浩平、原点が記録された1st写真集の重版が決定

2021年4月に発売された「庄司浩平1st写真集 知らず知らずのうちにここにいて、」の重版が決定した。

本作は、スーパー戦隊シリーズ第44作『魔進戦隊キラメイジャー』で俳優デビュー後、庄司浩平が21歳時に発売された。タイトルの「知らず知らずのうちにここにいて、」は庄司自らが命名。一大学生として過ごしていた彼がスカウトされ、環境や価値観が大きく変わった当時の心境が素直に表現されている。

肉体美を惜しげもなく披露した銭湯での大胆なショットや、繊細かつ無垢な表情をとらえたアートでファッショナブルなシチュエーションを収録。さらに、昭和歌謡や読書好きを公言していることから、レトロな雰囲気が漂う飲食店や、歴史的書物が壁一面に並ぶミュージアムでも撮影を敢行した。

場所や衣装の雰囲気をまとい、変幻自在に表情を変える俳優・庄司浩平の創り出す世界観が表現されている。また、幼少期から21歳当時までを振り返るロングインタビューも掲載。俳優として無限の可能性を秘めた庄司の魅力を最大限に引き出した、ワンダーな一冊となっている。

発売から4年、『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日系）やドラマ『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）など、俳優として堅実にキャリアを重ねてきた庄司の原点が記録されている1st写真集を、この機会にぜひ手に取ってみてはいかがだろう。