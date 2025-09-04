【Ultimate Article 仮面ライダーBLACK】 受注期間：9月5日13時～11月上旬 商品発送：2026年3月下旬 予定 価格：37,400円

メガハウスは、フィギュア「Ultimate Article 仮面ライダーBLACK」の予約受付を9月5日13時よりプレミアムバンダイ、あみあみ、でじたみん、ボークス、イエローサブマリン(一部店舗を除く)にて開始する。価格は37,400円。商品の発送は2026年3月下旬の予定。

本商品は、大迫力のスケール、リアルディテールと電子ギミックを備えたUAシリーズにて「仮面ライダーBLACK」を立体化したもの。40cmのサイズ感ならではの細部ディテール再現はもちろん、アクターのスタイリング、各部の質感や光沢に至るまで精密に再現されている。

併せて本シリーズの特徴である迫力のライト＆サウンドギミックも内蔵。台座のスイッチ「ON1」では変身時のポーズ音の再生から「マルチアイ」（両目）、「キングストーン」（変身ベルト）が点灯～効果音とともにベルト中心部（エナジーリアクター）の回転発光、シグナル部（タイドステイター）の点滅が発動する。

さらに「ON2」へ切り替えると、戦闘シーンでおなじみのBGM「V-0ヒーロー登場」（約83秒）が流れ、作中さながらの臨場感が楽しめる。

また、オプションアーム（左右2組）を交換することで、力強い決めポーズ、名乗りポーズの2パターンの再現が可能。付属の台座用ステッカー2種（作品ロゴ・シンボルマーク）が同梱する。

【商品構成】

■塗装済完成品

■各種付属品/専用台座＆支柱パーツ、腕パーツ左右×各2種（交換可能）、台座用ステッカー×2枚、取扱い説明書）

■ライト＆サウンドギミック内蔵/「マルチアイ」（両目）、「キングストーン」（ベルト）、変身時SE、作中BGM収録

【商品サイズ】

全高約400mm

【特記事項】

単4乾電池×3本使用（別売り）

大きさイメージ

仮面ライダーBLACK

(C)石森プロ・東映