【B-style ONE PIECE ナミ水着Ver.】 9月5日13時～ 予約受付開始予定 2026年3月下旬 発送予定 価格：33,000円

メガハウスは、フィギュア「B-style ONE PIECE ナミ水着Ver.」を発売する。価格は33,000円。9月5日13時より予約受付が開始される。期間は11月上旬まで。商品の発送は2026年3月下旬の予定となっている。

本商品は、TVアニメ「ONE PIECE」に登場する、麦わらの一味の天才航海士〝泥棒猫〟ナミをビキニ姿で立体化したフィギュア。

左腕のログポースには一部クリアーパーツを使用し、肌の質感や髪の流れまで丁寧に作り込まれた造型となっており、明るい笑顔とスタイル抜群なプロポーションのナミを1/4スケールとなる約380mmのビッグサイズで再現している。

受注サイト：プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、東映アニメーションオフィシャルストア、あみあみ

原型製作：くうぇ～る

彩色：中野フィギュア教室（福井）

商品素材：PVC、ABS

発売元：FREEing

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション