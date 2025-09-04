日本百名湯で行ってみたい「北陸地方の温泉」ランキング！ 2位「山中温泉（石川県）」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は8月20日、全国20〜60代の男女205人を対象に「日本百名湯」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「北陸地方の温泉」を紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「山中漆器のお土産も買うことができるから」（50代女性／北海道）、「カフェなどの温泉街探索が面白そう」（30代女性／宮城県）、「湯治場として歴史が長く行ってみたいです」（50代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「観光地としても有名なので温泉と絡めてぜひ行ってみたいから」（40代女性／埼玉県）、「大自然の中で露天風呂に入ってみたい。トロッコ電車でしか行けないのも秘境という感じがして魅力的です」（20代女性／愛知県）、「黒部ダム観光のついでに行ってみたい」（40代女性／岡山県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：山中温泉（石川県）／39票2位は「山中温泉（石川県）」でした。加賀温泉郷の一角を担う山中温泉は、渓谷沿いに広がる自然美と伝統的な温泉文化が調和した情緒豊かな湯どころです。俳聖・松尾芭蕉が「山中や 菊は手折らじ 湯の匂ひ」と詠んだ地としても知られ、古くから文化人に愛されてきました。鶴仙渓を望む散策路や総湯での入浴体験は、四季折々の景観とともに訪れる人の心を癒してくれます。歴史ある温泉街と豊かな自然を同時に楽しめるのが魅力といえるでしょう。
1位：黒部峡谷温泉群（富山県）／107票1位は「黒部峡谷温泉群（富山県）」でした。雄大な黒部峡谷に点在する温泉群は、手つかずの自然に抱かれた秘湯。深い峡谷と清流に囲まれ、訪れる人々に非日常の体験を与えてくれる場所です。トロッコ列車でしかたどり着けない温泉は、道中の景色そのものが旅の醍醐味（だいごみ）となり、到着後は湯煙と渓谷美に包まれて心身を解き放つことができます。秘境ならではの開放感と大自然の迫力が、黒部峡谷温泉群の最大の魅力といえるでしょう。
