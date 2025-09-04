「びっくりしたあ」サバンナ高橋の美人妻、衝撃のヘアスタイル披露！ 「〆切に追われてこうなってた」
お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄さんの妻で、俳優やタレントとして活動する清水みさとさんは9月3日、自身のInstagramを更新。衝撃のヘアスタイルを披露し、驚きの声が寄せられています。
【写真＆動画】サバンナ高橋の妻・清水みさとの衝撃ヘア
ファンからは「びっくりしたあ」や「〆切に追われるとこうなっちゃうんすね」といった驚きの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「〆切に追われるとこうなっちゃうんすね」清水さんは「北海道、静岡×2、岐阜、名古屋、宮城、新潟×2、佐渡島、スウェーデン」とつづり、10枚の写真と2本の動画を公開。1枚目には「新幹線で〆切に追われてこうなってたところの激写」と紹介し、衝撃の姿を掲載しました。後ろ髪をリーゼントのように前に垂らしており、まるで別人のようなルックスになっています。
近況をたびたび報告写真や動画で近況をたびたび報告している清水さん。8月30日には「はじめての佐渡島」とつづり、満面の笑みを浮かべたソロショットなどを公開しました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
