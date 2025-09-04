◇ナ・リーグ ドジャース―パイレーツ （2025年9月3日 ビッツバーグ）

ドジャースが3日（日本時間4日）のパイレーツ戦に向けた先発メンバーを発表し、大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で出場した。この日は投手として先発すると発表されていたが、先発は回避することになった。代わって、エメット・シーハン投手（25）が先発マウンドに上がった。

ただ、試合前にクラブハウスに到着した大谷は、問題なさそうな雰囲気で元気な姿を見せていた。試合前に取材対応したロバーツ監督は「（大谷は）昨日は体調不良だった。週末のどこかで投げる。投球の負荷を考えれば、無理をさせるところではない」と言及。前日の体調不良が原因と説明した。

前日、大谷はブルペンで投球練習するためにグラウンドに姿を見せたが、気分がすぐれず、トレーナーに報告。そこで打者としては出られるとの判断で、試合には出場した。だが「キャッチボールやワークアウトは短縮されたし、体調不良で脱水の可能性もある中で、試合で投げる負担を考えたら、無理をさせる価値はないと判断した」と同監督。この日の登板を回避し、「数日リカバリーの時間を与えることにした」と週末のオリオールズ戦にスライドすることになったという。

しかし「体調不良」とは言いつつも、驚きなのは前日だ。バットでは前日の同戦で7試合ぶりの46号ソロを放った。ドジャース通算100本塁打目で、移籍後最初の2シーズンで計100本塁打以上は、最多の113本塁打したベーブ・ルースらに続き史上4人目となった。また、打球速度120マイル（約193・1キロ）は自身の全打球の中で歴代最速をマーク。試合には7―9で敗れたが、主砲のバットに本来の鋭さが戻った感じで、とても「体調不良」を感じさせるものではなかった。

SNS上ではファンも体調不良の中、120マイル弾を含む3安打の活躍を見せた大谷に驚く声があがった。「風邪ひいてんのに意味わからん打球飛ばしてた大谷が異常だってことが改めてわかったわ笑」「調子悪いながら3安打全て長打かつ自己最速弾丸HRやったんか…びっくり」「体調不良でマルチ安打するの異常」などの投稿があった。

また、風邪の症状を訴えながら打者として強行出場する大谷にも驚きの声が。「打者で出るとか鉄人なんよ。休んで」「無理しないで」など体調を気づかうコメントも見られた。