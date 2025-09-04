エプスタイン事件の被害者らが米連邦議会議事堂に集まり、事件の実態解明を求めた/Chip Somodevilla/Getty Images

（ＣＮＮ）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告による虐待の被害に遭った女性たちが３日、米ワシントンの連邦議会議事堂で記者会見し、透明性と正義を訴えた。

会見には被害者らの弁護士や民主、共和党の議員らも参加し、議会とトランプ大統領に事件の真相を明らかにするよう求めた。

トランプ政権はエプスタイン元被告の生涯に関する「エプスタイン文書」の公開を拒んでいる。これについては公開を求める民主党や一部の共和党議員からの圧力が大きくなっている。

３日の会見では初めて公の場で声を上げた被害者もいた。被害者らは自らの体験を語り、被害者を黙らせ、うやむやにしたまま事件の幕引きを図ろうとする動きを批判した。ブランチ司法副長官がこのほど行ったエプスタイン元被告の元交際相手、ギレーヌ・マクスウェル受刑者への聞き取り調査を非難する被害者もいた。

被害者の一人が明らかにしたところによると、エプスタイン元被告の事件に関する全ての情報が公開されなければ、被害者らが自分たちで虐待者のリストを作成することも検討しているという。被害者らは、エプスタイン元被告と交流があったこれらの人物の名前を把握しており、多くが彼らから虐待を受けていたという。

共和党のトーマス・マッシー議員は、「エプスタイン文書」を全て公開することを求める動議の提出を阻もうとする共和党内の動きを批判。マッシー氏はジョンソン下院議長が非公開の会合で共和党員に動議を支持しないよう促したことを確認した。