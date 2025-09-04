「egg someone on」の意味は？フレーズの雰囲気を想像してみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「egg someone on」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「煽る、扇動する」でした！
この表現は、「人をそそのかしてなにかをさせる、扇動すること」を指します。
この「egg」は「少しずつ進む、ジワジワと進む」という意味の「edge」が変化したものですよ。
「He was egged on by his friends to try the daring stunt.」
（彼は友だちに煽られて、その大胆な技に挑戦することになった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部