「egg someone on」の意味は？フレーズの雰囲気を想像してみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「煽る、扇動する」でした！

この表現は、「人をそそのかしてなにかをさせる、扇動すること」を指します。

この「egg」は「少しずつ進む、ジワジワと進む」という意味の「edge」が変化したものですよ。

「He was egged on by his friends to try the daring stunt.」

（彼は友だちに煽られて、その大胆な技に挑戦することになった）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。