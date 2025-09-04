メガハウス、「遊☆戯☆王」より「竜騎士ブラック・マジシャン・ガール」のフィギュアを9月5日13時予約開始「ブラック・デーモンズ・ドラゴン」「ユベル」も登場
メガハウスは、フィギュア「ART WORKS MONSTERS 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール」の予約受付を9月5日13時よりプレミアムバンダイなどで開始する。価格は24,200円。商品の発送は2026年2月下旬の予定。
「『ART WORKS MONSTERS』遊☆戯☆王シリーズ」に「竜騎士ブラック・マジシャン・ガール」が登場。ART WORKS MONSTERSシリーズとしてのアレンジが加わり、凛々しいポーズとともに細部までこだわったメリハリのある甲冑の造形と彩色を楽しめる。
また、「MONSTERS CHRONICLE」シリーズには、「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」より「ブラック・デーモンズ・ドラゴン」、「遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX」より「ユベル」が登場する。こちらも9月5日13時より予約開始となり、2026年2月下旬に発送予定となっている。価格は各8,580円。
ART WORKS MONSTERS 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール
受注期間：9月5日13時～10月上旬
発送月：2026年2月下旬 予定
価格：24,200円
商品サイズ：全高約220mm
受注サイト：プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、あみあみ、イエローサブマリン(一部店舗を除く)、KAIBA CORPORATION STORE 限定
※その他一般小売店での販売はございません。
【商品構成】
・彩色済み完成品フィギュア…1
・専用台座…1
(・左脚補助支柱…1)
MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ ブラック・デーモンズ・ドラゴン
受注期間：9月5日13時～11月上旬
発送月：2026年2月下旬 予定
価格：8,580円
商品サイズ：全高約85mm
受注サイト：プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、あみあみ、イエローサブマリン(一部店舗を除く) 、KAIBA CORPORATION STORE
予約受付中の「E・HERO フレイム・ウィングマン」、「古代の機械巨人」、「ユベル」を集めれば「立体図鑑」として手元で楽しめる。
MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX ユベル
受注期間：9月5日13時～11月上旬
発送月：2026年2月下旬 予定
価格：8,580円
商品サイズ：全高約120mm
受注サイト：プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、あみあみ、イエローサブマリン(一部店舗を除く) 、KAIBA CORPORATION STORE
予約受付中の「E・HERO フレイム・ウィングマン」、「古代の機械巨人」、「ブラック・デーモンズ・ドラゴン」を集めれば「立体図鑑」として手元で楽しめる。また、ADKエモーションズより予約受付中の「降雷皇ハモン」と組み合わせることで迫力の展示も可能となっている。
※「MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX ユベル」以外の商品は別売りです。
(C)スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI