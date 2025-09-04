プロレスリング・ノアの最強戦士決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」が８日に後楽園ホールで開幕する。

今年で７回目を迎える「Ｎ―１」は、全１６選手が参戦。８選手ずつがＡ、Ｂ両ブロックに分かれ、９・８後楽園の開幕戦から９・２１栃木・ライトキューブ宇都宮大会まで公式戦を行い、９・２３後楽園ホール大会で両ブロック１位選手による優勝決定戦を行う。

今大会の台風の目は、初参戦するＯＺＡＷＡだ。昨年秋に英国での武者修業を終え凱旋。清宮海斗が率いる「ＡＬＬ ＲＥＢＥＬＬＩＯＮ」に加入も１１・１７愛知県体育館大会で衝撃の反旗を翻し反体制ユニット「Ｔ２０００Ｘ」へ電撃加入した。そして今年元日の日本武道館で清宮を破りＧＨＣヘビー級王座を奪取した。

王者となってからは、昨年まで閑古鳥が鳴き続けた後楽園大会を前売り完売、ほぼ超満員札止めにするなど団体の救世主になると同時に今年のプロレス界の中心に君臨した。ＧＨＣは７月に拳王に敗れ陥落。それだけにＮ―１が逆襲の舞台となる。スポーツ報知は、ＯＺＡＷＡを独占直撃。勝負の秋への思いを激白した。

ＯＺＡＷＡは「Ｎ―１」を「忌まわしい記憶しかない」と断じた。矛先は２年前の大会だった。

「２年前は他団体の安齊勇馬を出した。安齊勇馬と俺はデビューが３日しか違わない。何で自分のところの若手を使わずに他団体の若手を出してしまったのか？まったく理解できなかった。それでめちゃくちゃ客が入った事実があったなら納得できるんだが、事実としてめちゃくちゃくガラガラだった。カードを組んだ会社の無能っぷりが露呈された。ノアが泥船たる由縁がそこにあった」

２０２３年大会に全日本プロレスの安齊が出場した。安齊は２０２２年９月１８日にデビュー。ＯＺＡＷＡは同年９月１５日にデビュー。大会は、ＯＺＡＷＡが断じた通り会場はガラガラだった。開幕戦の８・６横浜武道館は８０４人。８・９〜１１まで後楽園３連戦を行ったが初日が６２２人、２日目は６６１人、３日目は９２６人と１日も１０００人を超えた日はなかった。さらに優勝戦の９・３エディオンアリーナ大阪第１競技場も２１２１人と惨憺たる結果となった。

「客がいない会場を見てこの会社はどうにもならないと思った。しかも俺と同じ時期にデビューした他団体の若手が自分のところの団体でリーグ戦戦っている間に試合もなく俺はセコンドをやってるわけだ。意味が分からなかった。だから、Ｎ―１と聞くと忌まわしい記憶しかない」

Ｔ２０００Ｘへ電撃加入してから清宮の私生活、さらに道場の闇などを暴露しまくった。その真意を激白した。

「ノアっていうかプロレス界全体の古くさい体制がずっと嫌いでしょうがない。俺はその被害者でもあるんだ。つまり、練習生時代、若手時代、人格をすごい否定されてきた。自分の存在意義みたいなものも意味のわからない上下関係によって否定されてきた。俺は正しいことを言っているはずなのに、極端な例で言えば…」

そう語るとテーブルに置かれたキャップが白いマジックを手にした。

「これは、白いキャップなのに先輩が黒と言ったら黒になる。これって冗談じゃなくて、プロレス界ってそうなんだ。マジでそうだ。そういうのが嫌で嫌でしょうがない。だからこそプロレスで俺が日本一になれば誰も文句言わないはず。俺がまともな価値観を持って接すればプロレス界全体を変わっていく。これが俺の当面の目的なんだ」

ただ、プロレス界は、昔から例えば力道山にアントニオ猪木が苛烈な指導を受けるなど厳しい上下関係でスターが生まれてきたことは事実としてある。さらに過酷な練習を象徴するメニューとして伝統的に下半身を強化する「ヒンズースクワット」があるが、全面否定する。

「その時代ではスポーツ科学は発達してなかったから闇雲にやるしかなかった。スクワットひたすらしてれば強くなれるって。『俺もそれで強くなっててきたからお前らもやれ』って。その時代はそれが正しかった。だけど、今はスポーツ科学が発達して例えばアマレスで五輪を目指す時にスクワット１０００回もしない。なのにプロレスではそれを今も続けているのか？どういうことなんだ？根性？根性はめちゃくちゃ必要だけど、それは５００回、１０００回やる過程で根性は必要。だけど達成したらそれは作業なんだ。何のメンタルも鍛えられないし、ただただ時間の浪費なだけ。５００回なんかやると、やらされる方は、いかに足に効かせずにやるかが目的になってくる。本当に効かせる運動って１０回もできないんだよ。だから５００回、１０００回は完遂しても何の意味もない。別にメンタルも鍛えられない。ただただ長い練習をしているだけ」

そしてヒンズースクワット幻想を切り捨てた。

「プロレスでトップを取るためにスクワットっていらない。無駄な努力はさせちゃいけない。当時はそれが無駄な努力って証明できなかった。他の方法がなかったからやるしかなかった。今は絶対に違うことがわかる。でもやらなきゃいけない。それがおかしいんだよ」

では、現代におけるプロレスラーとして重要な練習とは何か？

「一番大切なのは受け身。俺が練習生を指導するなら必要な受け身をひたすら取らせる。まずは自分がケガしないことが最優先だから。受け身を取る過程で気持ちも強くなるんだよ。受け身は痛いからね。それでやり続ける」

さらに練習生時代の悪夢を公開した。

「俺もデビューが遅れて２５歳だった。本来ならもっと早くデビューできたはずだったんだ。こんなに遅かったのはノアの古い体質のせいなんだ。それは、倒立の受け身っていう練習があるんだけど、受け身の練習ってちゃんと受け身を取れてたら正解だろ？ただ、ノアのやる倒立の受け身って倒立の上げ方にメッチャこだわってたんだよ。足を上げた後の受け身が取れていても、倒立の上げ方がちょっと先輩の思っているやり方と違ったら一生、倒立の練習をやらせられる。本来の受け身の目的と逸脱しているんだ。結果、俺はそれだけをやらされて半年もデビューが遅れたんだよ」

そして自身が考えるプロレスの練習の間違いに言及した。

「練習が代々こうやってきたんだってことが理由になっている。そっちが目的で自分が味わったこの苦労を後輩にも受け継がせることが目的なんだ。そういう言うことを聞く後輩が欲しいだけなんだよ。さっき言った倒立の受け身でもわかるだろ？受け身をちゃんと取ることから練習がブレまくっているんだ。まともな人間はやめるよ。逆にそんな人間ばっか残っているからこそ、今もそういう練習になっている」

一気に激白すると眼光が鋭くなった。瞳の奥には怨念が宿っていた。

「本当の俺の最終目標を教えてやるよ。当時、自分をコーチングしていた人間、否定した人間を圧倒的なプロレスのキャリアで上回ることでそいつ自身を否定することなんだよ。だから、今はめっちゃ気持ちいいね。俺が花開くことで、そいつの指導が間違いだったっていう風潮になるだろ。だから、俺はこれからもドンドン上に行って、そいつがいかに間違っている人間かを世に知らしめる」

ＯＺＡＷＡが明かした「そいつ」が誰なのかは不明だったが、ほほ笑みながらこうつぶやいた。

「俺ってめちゃくちゃ執念深いよ」

（敬称略。福留崇広）

◆Ｎ―１参戦選手

【Ａブロック】

ＫＥＮＴＡ

清宮海斗

征矢学

佐々木憂流迦

藤田和之

遠藤哲哉

マサ北宮

ダガ

【Ｂブロック】

ガレノ

丸藤正道

拳王

稲葉大樹

ジャック・モリス

晴斗希

リッキー・ナイトＪｒ．

ＯＺＡＷＡ

◆ＯＺＡＷＡの公式戦日程

▼９・８ 東京・後楽園ホール

ＯＺＡＷＡ ｖｓ 丸藤正道

▼９・１１ 岡山・岡山コンベンションセンター

ＯＺＡＷＡ ｖｓ 稲葉大樹

▼９・１３ 広島・広島産業会館 東展示館

ＯＺＡＷＡ ｖｓ 晴斗希

▼９・１４ 福岡・アクロス福岡イベントホール

ＯＺＡＷＡ ｖｓ ガレノ

▼９・１７ 大阪・エディオンアリーナ大阪第２競技場

ＯＺＡＷＡ ｖｓ 拳王

▼９・２１ 栃木・ライトキューブ宇都宮

ＯＺＡＷＡ ｖｓ ジャック・モリス