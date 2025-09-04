“核融合発電”で電力革命に挑む！“究極のエネルギー”を実用化へ
"核融合発電"で電力革命に挑む！"究極のエネルギー"を実用化へ
日本の電力問題を解決すると期待されている核融合発電。原子力発電のような核分裂ではなく、海水などに含まれる重水素などの原子をぶつけて融合させて巨大なエネルギーを生み出し、次世代の発電技術として世界で開発競争が繰り広げられている。
その核融合発電を世界に先駆けて2030年代に社会実装しようと奮闘する開拓者が、国立・核融合科学研究所から誕生したスタートアップ企業・ヘリカルフュージョンの後藤拓也副CTO。「これが唯一の解」と信じて“非主流”の方式にこだわり続けている開拓者の情熱と、核融合発電開発の最前線に、ベストセラー作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：ヘリカルフュージョン 後藤拓也副CTO
ナレーター：谷田歩（俳優）
