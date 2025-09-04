誰にでもマッチするシャフト!?「最強バランス」と編集部が試打

ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！

日本シャフト N.S.PRO MODUS3 TOUR110

「速さ×強さ×操作性」。ほどよくつかまえながら高い球が打てます

スチールシャフト「MODUS3」シリーズのブランドの第二章の幕開け、発売から15年目の結晶「N.S.PRO MODUS3 TOUR110」が誕生。いま使っているシャフトもモーダス（TOUR120）なので、ニューモデルには大きな期待を寄せて打ってみました。まずは、室内レンジで打球データを測定しながら試打。計測値は高さ、スピン量、方向性ともイメージどおりで同シリーズの「105よりもやさしい」と感じました。

S p e c●フレックス・重量／R・105g、S・110g、X・115g●シャフト長／37～41インチ(#2～#W)●元調子●オープン価格（編集部調べ：1本・5500円）

しかし！ この結果は「室内、マットの上からだから」というのはよくあること。半信半疑を確信に変えるべく、室内試打でのいい手ごたえとさらなる期待をもってラウンド試打で芝の上からもテスト。感想は「120よりも軽いことの恩恵を受けられる」でした。軽いぶんだけ振り抜きやコントロールのしやすさが上がって操作性もいい。

同伴したハードヒッターの友人にも打ってもらいましたが「重量級のシャフトと似た振り感があって、球筋の打ち分けがきちんとできる」とのことでした。かなりバランスのいいシャフトで、セミアスリートからハードヒッターまでマッチする。“最適”を超える“最強バランス”のアイアンシャフトと名づけたいです！

誰にでもマッチする!?「最強バランス」

右江行男ベストスコア78

お問い合わせ：日本シャフト nipponshaft.co.jp