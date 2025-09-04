ダヴからCICA配合の泡洗顔が新登場♡ゆらぎ肌も毛穴もやさしくケア

秋の乾燥やゆらぎ肌に悩む季節、頼れる新アイテムがダヴから登場しました。数量限定の「ダヴ VCマイルド クリーミー泡洗顔料」は、シリーズ初のCICA配合で、ビタミンC誘導体も加えた特別処方。やさしいマイクロ泡が毛穴汚れをオフしながら、しっとりとうるおう素肌へ導きます。さらに、既存のラインナップも豊富に揃い、肌悩みに合わせて選べるのが魅力です♡

CICA配合！VCマイルド泡洗顔料

9月22日（月）より数量限定で発売される「ダヴ VCマイルド クリーミー泡洗顔料」は、CICAとビタミンC誘導体を配合したシリーズ初の処方。

150ml入りでオープン価格。濃密なマイクロ泡が毛穴汚れをしっかり落としながら、乾燥に負けないうるおいを与え、秋口の揺らぎやすい肌もやさしくケアします。

選べる5種類のラインナップ

ビューティモイスチャー

150ml／125ml詰め替え、40％美容液成分配合、ホワイトフローラル香。

クリアリニュー

150ml／125ml、コメヌカエキス配合で透明感。

ディープピュア

150ml／125ml、ハマメリスエキス配合で毛穴汚れ・テカリをオフ。

センシティブマイルド

150ml／125ml、カモミール配合で敏感肌にやさしい低刺激処方。

ニキビケア（医薬部外品）

150ml／125ml、IPMP配合でニキビ予防、ホワイトフローラル香。

ダヴ「クリーミー泡洗顔料」シリーズは、悩みに合わせて5種が展開。

秋の肌に寄り添うダヴの泡洗顔♡

乾燥や毛穴の目立ちなど、秋特有の肌悩みをサポートするダヴの「VCマイルド クリーミー泡洗顔料」。

CICA×ビタミンC誘導体のやさしい処方で、毛穴汚れを落としながらうるおいをキープ。既存ラインナップも悩みに合わせて選べるから、あなたの肌にぴったりの1本が見つかります。

季節の変わり目こそ、泡で包み込むような洗顔で美肌習慣を始めてみませんか？♪