今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第114話が4日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、嵩（北村匠海）は漫画懸賞で大賞を受賞する。大喜びののぶ（今田美桜）に、のぶのおかげと感謝を伝える嵩。数日後、八木（妻夫木聡）の会社で受賞祝いが開かれる。嵩を囲んでにぎやかに盛り上がり、楽しいひとときが過ぎていく。翌日、のぶが登美子（松嶋菜々子）に茶道を習っていると、あの手嶌治虫（眞栄田郷敦）が訪ねてくる。手嶌はのぶにお茶をたててもらうが、最近に忙しさで疲れており、寝てしまう。そして嵩が帰ってくると、手嶌はアニメーション映画のキャラクターデザインの仕事を依頼する。嵩は快諾する。

一方、八木（妻夫木聡）の会社を訪れた蘭子（河合優実）は、帰りに意外な人物と出会う。

ついに手嶌が嵩に仕事を依頼する。そして蘭子が出会った人物＝ヤムおんちゃん（阿部サダヲ）？ にネットも注目した。

X（旧ツイッター）には「おー、よかった！！」「大賞！」「賞金百万円かよ！」「意識する八木」「羽多子さんの目！」「もう来ない言ってた蘭子も来る。1人だけ色気ダダ漏れネットリ（笑）」「だから傘の下で何があったの〜」「こっちの八木さんも素敵だなぁー 蘭子さんとお似合い 幸せになってほしい」「神様直々に」「直接きた！」「作法しっとるんかーい！」「手嶌先生にお茶を立てる」「寝てる」「家で神様が寝てる〜」「いよいよ千夜一夜物語が出てきたけど映像流せるのかな」「蘭子『ああっ！』ナレーション『蘭子はとんでもない人物と出会いました。ほいたらね』」「へ？誰？」「ヤムさん？」「パン屋！ヤムさん！」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。