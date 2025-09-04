今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第23週「ぼくらは無力だけれど」の第115回が9月5日に放送予定です。

【写真】草吉との再会にのぶたちは喜び…

＊以下9月5日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

蘭子（河合優実さん）が柳井家に草吉（阿部サダヲさん）を連れてくる。

久々の再会に大喜びののぶ（今田美桜さん）たち。

そのころ、手嶌（眞栄田郷敦さん）の仕事場を訪れていた嵩（北村匠海さん）は、映画の主人公について考えながら草吉を思っていた。

帰宅後、家に草吉が来ていたと聞いて驚く嵩。

１か月後の8月15日。

それぞれが黙とうを捧げる中、嵩は何かを決意し…。