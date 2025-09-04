＜義兄は俺様モンスター＞憧れの旅館！義両親との旅行なのに…義父が義兄を誘った！？【第3話まんが】
私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたち（小3、小1、年中）の5人家族。義実家は車で1時間ほどの場所にあり、ときおり顔を出しています。夫は3人きょうだいの真ん中で、兄のコウスケさんと妹のサナエさんがいます。しかし私は、義兄が大の苦手……！ 自分たちの思いどおりにいかないと夫婦揃って激怒し、猛クレームを入れてくるのです。3人目が生まれた頃のトラブルをきっかけに、私は今後一切関わらないことを決めました。
義実家も一時は大変でしたが、現在は落ち着きを取り戻しています。病気から回復した義父と、変わらず優しい義母に、子どもたちは懐いていました。友達から有名旅館の宿泊予約を譲ってもらえることになり、私は夫に提案してみます。
大部屋の中に寝室が複数あるタイプなので、義両親と一緒でもそれぞれゆったり過ごせるでしょう。憧れの旅館へは義父のお祝いをかねて行くことにしました。しかし夫から話をしてもらうと、その後しばらくして義父から電話が……。
横暴な義兄夫婦とは、義実家へ行く日程が重ならないようにしてきました。だからあれ以来ずっと会わずに過ごしてこられました。けれど義父は、私たち夫婦になんの相談もなく義兄を誘ってしまったのです！ 軽い調子で「コウスケのところとサナエも誘っておいた」と言われ、私は目が点になりました。
うちが企画した義両親との旅行に、義兄家族や義妹も来るって、どういうこと……！？ だいたい泊まる部屋は最大8名までだし、私たち家族と義両親ですでに7名です。義父の勝手な行動に、私は一瞬思考が追いつきませんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
