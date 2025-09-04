元NMB48 吉田朱里がマタニティフォトを公開 2日に第1子妊娠を発表
先日第1子の妊娠を発表した元NMB48の吉田朱里が、9月3日（水）に自身のInstagramを更新。マタニティフォトを公開し、「ほんとにおめでとうー」「もうこんな大きく」「母子ともに健康である事を祈ってます」とファンからコメントが集まった。
【動画】吉田朱里、第1子妊娠を自身のYouTubeチャンネルで報告
■「これが胎動？」
9月2日（火）に自身のYouTubeチャンネルを通して、第1子の妊娠を発表した吉田。8月末に安定期に入り、出産は来年を予定していると報告していた。
今回吉田は、初めてマタニティフォトを公開。赤いワンピース姿で横向きに撮影された写真は、大きくなったお腹の様子が分かる写真となっている。
本投稿で吉田は「昨日YouTubeでご報告させていただきましたがこの度、第一子を授かることができました。ここまであたたかく見守って下さった皆様ありがとうございます」と改めてコメント。現在は体調もよく、これまで通りに仕事を続けることができているようで、「体調と相談しつつ、今年いっぱいはお仕事を続けたいなと思っています」と今後についても明かした。
加えて、産後はなるべく早い仕事の復帰を望んでいるが、初めての妊娠ということもあり、状況を見つつ徐々に取り組んでいく形になりそうと吐露。「これまでと変わらず、自分らしく活動を続けていけたらなと思います！ さらにレベルアップできるように頑張ります」と、吉田らしい明るさを感じる言葉で思いがつづられている。
また、妊娠を発表した日の夜に胎動と思われる動きを感じたとか。「昨日の夜。皆様にいただいたメッセージを読んでたら、ん？これが胎動？？っていうようなポコポコみたいなのを初めて感じました。お腹の中までメッセージ伝わったのかな？」とうれしさをあらわにした。
同投稿には、「アカリンママになるんだね！可愛い元気な赤ちゃんが産まれて来ますように」「出産まで穏やかに過ごしてね」「自分のことのように嬉しいよぉ！」「アカリンほんっっっとうにおめでとうございます」「元気な赤ちゃん産まれてくるよう願ってます」など、吉田の妊娠を祝福するファンから多くのコメントが届いている。
