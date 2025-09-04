台風１５号発生

４日（木）午前３時「熱帯低気圧」は『台風１５号』となりました。すでに鹿児島県の広い範囲が強風域に入っており、また予報円の中心を進んだ場合、今夜に九州にかなり接近し上陸するおそれがあります。九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方では、４日（木）昼過ぎから５日（金）昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

４日（木）～５日（金）を画像で掲載しています。

［雨の予想］

西日本から東日本では５日（金）にかけて、台風や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

▶４日（木）６時～５日（金）６時に予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １００ミリ

東海地方 １８０ミリ

近畿地方 １５０ミリ

中国地方 １００ミリ

四国地方 ３００ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部 ２００ミリ

奄美地方 １００ミリ

▶５日（金）６時～６日（土）６時に予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １００ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 １５０ミリ

近畿地方 １５０ミリ

四国地方 １５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

東海地方

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 ４日（木）夕方～５日（金）昼過ぎ

四国地方

徳島県、愛媛県、高知県 ４日（木）夕方～５日（金）朝

九州地方

大分県、宮崎県 ４日（木）昼過ぎ～夜遅く

雨と風のシミュレーション４日（木）～５日（金）

「線状降水帯」と思われる雨が予想されています、身を守ることを一番に考えて行動し、最新の気象情報（大雨警報・土砂災害警戒情報・記録的短時間大雨情報・顕著な大雨に関する情報など）や自治体から発表される避難情報などを、必ずチェックしましょう。雨と風のシミュレーション画像で確認できます。

