ドジャース大谷翔平 体調不良で先発登板回避もDHでスタメン出場へ



大谷翔平（c）SANKEI

＜2025年9月3日（日本時間4日）ピッツバーグ・パイレーツ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠PNCパーク＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平（31）が当初予定されていたパイレーツ戦での先発登板を体調不良により回避することになり「1番・指名打者」でのスタメン出場が発表された。

次回の先発は今週末のオリオールズ戦になる見込みで、試合前の取材でロバーツ監督が説明した。

ロバーツ監督によると、大谷は前日から体調が優れず、軽いピッチング練習を行った際にも気分の悪さを訴えていたという。

「昨日、一日中体調が優れず、外に出て軽くピッチングをしたのですが、気分が悪くなりトレーナーに報告していました。そこで彼に「打つことはできるか？」と確認すると「大丈夫」と答えたので、その判断を尊重しました」

ただし、キャッチボールなどの練習は途中で切り上げる形となり、体調不良や脱水の可能性も考慮。投球による大きな負担を避けるため、登板回避を決断したという。

ロバーツ監督はシーハン投手を代役として先発起用し、大谷の登板を週末へ回す形を取った。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ロバーツ監督 大谷とジャッジ どちらが優れた打者だと思う？の問いに......

韓国キム・ヘソン 大谷翔平について「正直、今でもちょっと緊張する。だって彼は本当に大スターだから」

