大谷翔平 体調不良で先発回避 ロバーツ監督「深い咳が出ていた。投げる負担を軽減させる必要があると判断」

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）は現地時間3日（日本時間4日）のパイレーツ戦に先発登板する予定だったが、体調不良のためその機会を回避し、1番指名打者として出場することが発表された。

試合前の取材でロバーツ監督が次回の登板について触れ、今週末のオリオールズ戦に臨む意向を示しました。

ロバーツ監督は、「昨日は一日中体調が優れず、外に出て軽くピッチング練習を行ったものの、気分が悪くなりました。トレーナーに報告し、『まだ打てるか？』と確認したところ、彼は『大丈夫』と答えました。その判断は正しいと思いますが、キャッチボール等の練習は途中で切り上げることになりました。体調不良や脱水のリスクを考慮し、試合で投げる負担を軽減させる必要があると判断しました」と大谷の体調について説明。

また，ロバーツ監督は、大谷を休ませることについても言及。

「4～5打席に立つ負担と、5イニング投げる負担は全く異なります。昨日の午後に決断を下し、今週末の登板を目指す一方で、指名打者としての役割も続けてもらうことにしました」と説明しました。

大谷の体調不良については「胸に症状が現れ、深い咳が出ていました。さらに、副鼻腔の不調もあった可能性があります。そのため、投球プログラムを途中で切り上げざるを得ませんでした。登板すれば大きな負担になる恐れがあったため、我々は早めに判断を下したのです」と述べた。





