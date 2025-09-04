日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2859（+7.5　+0.26%）
ホンダ　1656（0　0.00%）
三菱ＵＦＪ　2223（+22.5　+1.02%）
みずほＦＧ　4725（+53　+1.13%）
三井住友ＦＧ　3979（+26　+0.66%）
東京海上　6337（+44　+0.70%）
ＮＴＴ　158（+0.5　+0.32%）
ＫＤＤＩ　2539（+5　+0.20%）
ソフトバンク　229（+1.2　+0.53%）
伊藤忠　8529（+57　+0.67%）
三菱商　3384（+25　+0.74%）
三井物　3600（+20　+0.56%）
武田　4488（-11　-0.24%）
第一三共　3587（+34　+0.96%）
信越化　4482（+17　+0.38%）
日立　3877（+48　+1.25%）
ソニーＧ　4003（+13　+0.33%）
三菱電　3497（+23　+0.66%）
ダイキン　17891（+11　+0.06%）
三菱重　3554（+46　+1.31%）
村田製　2429（+5　+0.21%）
東エレク　19944（-1　-0.01%）
ＨＯＹＡ　19614（+89　+0.46%）
ＪＴ　4677（+1　+0.02%）
セブン＆アイ　1940（+9.5　+0.49%）
ファストリ　46860（+190　+0.41%）
リクルート　8546（-9　-0.11%）
任天堂　13104（-1　-0.01%）
ソフトバンクＧ　14594（+24　+0.16%）
キーエンス（普通株）　57557（-93　-0.16%）