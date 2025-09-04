日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2859（+7.5 +0.26%）
ホンダ 1656（0 0.00%）
三菱ＵＦＪ 2223（+22.5 +1.02%）
みずほＦＧ 4725（+53 +1.13%）
三井住友ＦＧ 3979（+26 +0.66%）
東京海上 6337（+44 +0.70%）
ＮＴＴ 158（+0.5 +0.32%）
ＫＤＤＩ 2539（+5 +0.20%）
ソフトバンク 229（+1.2 +0.53%）
伊藤忠 8529（+57 +0.67%）
三菱商 3384（+25 +0.74%）
三井物 3600（+20 +0.56%）
武田 4488（-11 -0.24%）
第一三共 3587（+34 +0.96%）
信越化 4482（+17 +0.38%）
日立 3877（+48 +1.25%）
ソニーＧ 4003（+13 +0.33%）
三菱電 3497（+23 +0.66%）
ダイキン 17891（+11 +0.06%）
三菱重 3554（+46 +1.31%）
村田製 2429（+5 +0.21%）
東エレク 19944（-1 -0.01%）
ＨＯＹＡ 19614（+89 +0.46%）
ＪＴ 4677（+1 +0.02%）
セブン＆アイ 1940（+9.5 +0.49%）
ファストリ 46860（+190 +0.41%）
リクルート 8546（-9 -0.11%）
任天堂 13104（-1 -0.01%）
ソフトバンクＧ 14594（+24 +0.16%）
キーエンス（普通株） 57557（-93 -0.16%）
