東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値148.10　高値149.14　安値147.88

150.13　ハイブレイク
149.63　抵抗2
148.87　抵抗1
148.37　ピボット
147.61　支持1
147.11　支持2
146.35　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1662　高値1.1682　安値1.1608

1.1767　ハイブレイク
1.1725　抵抗2
1.1693　抵抗1
1.1651　ピボット
1.1619　支持1
1.1577　支持2
1.1545　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3444　高値1.3458　安値1.3333

1.3615　ハイブレイク
1.3537　抵抗2
1.3490　抵抗1
1.3412　ピボット
1.3365　支持1
1.3287　支持2
1.3240　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8041　高値0.8068　安値0.8027

0.8105　ハイブレイク
0.8086　抵抗2
0.8064　抵抗1
0.8045　ピボット
0.8023　支持1
0.8004　支持2
0.7982　ローブレイク