東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値148.10 高値149.14 安値147.88
150.13 ハイブレイク
149.63 抵抗2
148.87 抵抗1
148.37 ピボット
147.61 支持1
147.11 支持2
146.35 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1662 高値1.1682 安値1.1608
1.1767 ハイブレイク
1.1725 抵抗2
1.1693 抵抗1
1.1651 ピボット
1.1619 支持1
1.1577 支持2
1.1545 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3444 高値1.3458 安値1.3333
1.3615 ハイブレイク
1.3537 抵抗2
1.3490 抵抗1
1.3412 ピボット
1.3365 支持1
1.3287 支持2
1.3240 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8041 高値0.8068 安値0.8027
0.8105 ハイブレイク
0.8086 抵抗2
0.8064 抵抗1
0.8045 ピボット
0.8023 支持1
0.8004 支持2
0.7982 ローブレイク
