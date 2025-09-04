「中日５−２阪神」（３日、バンテリンドーム）

阪神が中日に逆転負けを喫して連勝は３で止まった。優勝へのマジックは「６」のまま。先発・伊藤将が６回１０安打５失点でＫＯされ、２０２４年８月２７日のＤｅＮＡ戦以来３７２日ぶりの黒星となった。三回に中川のプロ２号ソロで先制、六回には森下が自己最多を更新する２０号ソロを放ったが、得点はこの２点だけに終わった。デイリースポーツ評論家の西山秀二氏は「伊藤将が最近勝てない原因が見えた投球内容」と指摘した。

◇ ◇

伊藤将が最近勝てない原因が見えた投球内容でした。

１番から９番までずっと同じリズム、同じペースで投げてました。守ってる立場からすると、メリハリの薄いピッチング、攻撃に入りづらい内容に映ったのではないでしょうか。

加えて、大胆に攻める場面と、慎重にいかなければいけない場面の対応が間違っていたと思います。

１点リードの五回２死二塁で田中。長打力がある打者ではないのに、まるで４番打者と対決しているかのようにコースを狙いすぎて四球となりました。打たれたって同点なんですから、ここは見下して投球するべき場面だったと思います。

一方、上林に同点打を許した後、細川に勝ち越し３ランを浴びたシーンでは、１ボールからの浮いた１４０キロを簡単に打たれてしまいました。ここは４番、一発のあるバッターですから、最悪歩かせてもいいぐらいの慎重な姿勢が必要でした。

打者によって対応の仕方を改めないと、この先も勝てない投球が続くかもしれません。