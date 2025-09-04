テリー伊藤×高橋がなり 師弟対談｢テレビで元気が出た時代｣「あの頃は毎週ヘリを飛ばしてたもんな」

’80年代、ハチャメチャだったバラエティ番組を、渦中にいた二人が語り尽くした――。

テリー伊藤（75）が現れた。

ロサンゼルス・ドジャースのキャップを被り、ピースマーク付きのジージャン、いつものラフなスタイルである。

高橋がなり（66）は緊張気味だ。

上質の暗色スーツにネクタイ、結婚披露宴の上客といったフォーマル・スタイルである。

″天才ディレクター″テリー伊藤と″マネーの虎″高橋がなり。

この二人、かつてはＩＶＳテレビ制作という有力テレビ制作会社の上司と部下という関係であった。二人の出会いは１９８５年から放送が開始された伝説のバラエティ番組※『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』（日本テレビ系）にさかのぼる。

がなり：面接官が伊藤さん以外だったら絶対に僕は採用されてないです。大学受験に落ちて佐川急便で働いていたんですが、１年が経ち、違う世界でもやってみたいと求人情報誌をチェックしたんです。

ＩＶＳテレビの募集広告を見て応募しようとしたら、条件が大卒でした。僕は専門学校卒だったんで確認すると、電話に出たのがたまたま伊藤さんで、「いいよ」って言ってくださって。でもテレビ業界のことは何も知らなかったので、ならばこちらから質問攻めにすればいいだろうと。面接ではずっと質問し続けてました。

テリー：膝の上に置いた雅也（がなりの本名）の手が震えていたのは憶えてる。真面目な人間だと思いましたね。目も絶対にそらさなかったし。

がなり：入社して初めてのロケで銀座で撮影していたら、警察がやってきて、「道路使用許可証、持ってんのか？」みたいなこと言われたんです。「責任者は？」って聞かれ、でも誰も返答しない。そしたら突然、伊藤さんが俺を指差し、警察官に「こいつですよ！」って（笑）。「君が責任者か」「あ、はい！」。その間に伊藤さんたちはスーッとロケバスに乗っていなくなっちゃったんですよ（笑）。

テリー：テレビ東京ではこれまでロケ物をけっこうやってたんで、この番組でも外に出てロケをやっていこうということになったんです。これまでの番組より予算も使えたし。あの頃は毎週、ヘリコプターを飛ばしてたもんな（笑）。

″くだらなすぎる″は最上級の褒め言葉

『日本一平凡な男をさがせ！』という番組初期のヒット企画では、データをとって平均的日本人像を炙り出し、具体的な人物を番組で可視化した。

苗字は鈴木。年収300万円で職業は会社員。髪型は七三分け。番組では朝、鈴木さんが出勤するシーンを追った。

がなり：そのロケ、俺がやったんですが、対象者に自宅から気がつかないふりで歩いてくださいって指示を出して、商店街を歩かせたんですよ。それをヘリコプターで上空から撮るんですけど、超低空で飛んで撮ろうとするから、風で商店街の商品が全部ぶっ飛んじゃったんですよ。

テリー：ぶっ飛んだねー（笑）。くだらなすぎる！

がなり：それを伊藤さんが観て、″がなりは面白い″と喜んでくれたんですが、あまりにも都心を低空で飛んだために、その後、『航空法』が改正されるきっかけになったらしいです。

テリー ワハハハ、今ならドローンを飛ばすんだろうけどな。

″くだらなすぎる″はテリー伊藤の最上級の褒め言葉だ。伊藤班のロケディレクターは、当時26歳のがなり青年も含め総勢12名で、精鋭揃いだった。

「できません」はＮＧ

がなり：伊藤さんの作る番組が、軒並み高視聴率を取り続けた要因を考えると、全部納得できる部分があったんですよ。

入って１年ちょっとの頃、伊藤さんから「ヘビを１万匹集めろ」って言われたんです。当時はネットもスマホもない時代。とりあえず、まずはヘビを飼っていそうな人を電話帳で調べようと思いました。そしたら伊藤さんが、「雅也、入って１年経つんだから、仕事はゼロからやるな」って怒られたんですよ。

電話帳で調べるのは新人の頃まで、いまヘビを探すんだったら、まずは国内のスネークセンターみたいなところに連絡をし、そこから紹介してもらうなどして、答えを探せ、と。

伊藤班に「できません」という言葉はなかった。

がなり：『元気が出るテレビ』の前なんですが、『いじわる大作戦』（テレビ東京系）っていう番組で、「表参道の交番の警察官にカンチョーしろ」って、素人に指示を出すコーナーがあったんですよ（笑）。そしたらカンチョーしようとした素人が警察に捕まって、命じたディレクターも当然、捕まる。それを伊藤さんは「すげえな」って、褒めたんですよ。

テリー：やるほうも命じる側も、あの頃はおかしかったよね。

がなり：妥協してはいけないっていうことも、伊藤さんから学びました。面白いと思ったら徹底的にやる。

伊藤さんから「壁の色を白にしろ」って言われて、ちょっとクリームがかった壁が有り物であったんでそれを使おうとしたら、伊藤さんが、「白って言ってるだろ！ 塗り直せ！」って。現場で塗っていると、美術さんが、「今から塗ったら本番までに乾かないよ！」って言ってきたんですが、「関係ねえよ！」と。

壁なんて少しクリームがかっていても視聴率にはまったく関係ないのに、なんでこの人はこんなにこだわるんだろう、って思ってました。でも仕事していくうちに、あっ、一つの妥協が次の妥協を生んでいくんだなと理解できました。僕はその時、妥協は絶対しちゃいけないんだって学んだんです。

『FRIDAY』2025年9月5日号より