「中毒性が高い」…韓国・大ヒット歌手「警察が捜査に乗り出した向精神薬問題」予想される最悪の刑罰

韓国の大韓医師協会の幹部は、８月28日に開いた定例会見でこう語った。

「向精神薬は依存性と中毒性が高い。そのため、対面診療で患者本人に直接処方し渡さなければなりません。今回の事件で、当局の徹底した捜査と厳正な法的措置の執行を願います」

大韓医師協会が「今回の事件」と指摘するのは、ソウル西大門警察署が医療法違反の疑いで捜査に乗り出した韓国の大人気歌手ＰＳＹ（サイ、47）に関するトラブルだ。ＰＳＹは’12年７月にリリースした『江南スタイル』が世界的メガヒット。プロモーション動画の再生回数は40億回を突破し、イギリス、ドイツ、ベルギーなど14ヵ国で公式チャート１位を獲得した。そんな国民的アーティストが起こした事件とは――。

「’22年ごろから医師の対面診療を受けないまま、マネージャーが代理で向精神薬の処方箋を受け取っていた疑いがあるんです。中毒性の高い向精神薬は一部の例外を除いて、本人が直接受け取らなければなりません。ＰＳＹがマネージャーに受け取らせていたとされるのは、睡眠障害や不安障害などの治療に使用される『ザナックス』や『スティルノックス』という薬です。

ＰＳＹの疑惑は警察への匿名通報で発覚。警察がＰＳＹ側に向精神薬を渡したとされる医師が勤める大学病院を家宅捜索したところ、容疑を裏づけるような記録を押収したため捜査に踏み切りました。ＰＳＹの所属事務所は〈代理受領したことは明らかな過ちで不注意だった〉と謝罪コメントを発表しています」（韓国紙記者）

５年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金

ネット上には、薬を代わりに受け取っただけで大きな問題ではないという意見もある。だが予想される最悪の刑罰を考えると、そう簡単に許される事案ではなさそうだ。韓国芸能界に詳しいライターのイ・ソヨン氏が解説する。

「ここ数年、韓国では芸能人によるパワハラやセクハラ、過去のいじめ問題などの対応に厳しい傾向があります。ＰＳＹの事件でも、彼の良識が問題視され連日大きく報道されているんです。

韓国の法律家によると、もし医師がＰＳＹを一度も診療せずに向精神薬を処方していた場合、医師は１年以下の懲役または100万円以下の罰金、患者は50万円以下の罰金が科せられるとか。今回のような向精神性の医薬品のケースでは麻薬に関連する法律が適用される可能性もあり、ＰＳＹが虚偽の症状を訴え処方を受けていたら、さらに重い処罰が科せられる可能性が高いんです」

ＰＳＹは、’01年11月に大麻使用の疑いで警察に検挙され一時活動を自粛。昨年11月には、不動産トラブルで罰金を科せられたにもかかわらず１年以上滞納した疑惑が浮上している。

今回の向精神薬問題を受け、９月に行われる音楽フェスティバルへの出演を急きょ取りやめることとなった。今後はイベントへの参加自粛にとどまらず、社会的制裁を受けることもありうる。