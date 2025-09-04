４日の主なマーケットイベント ４日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・貿易収支

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・小売売上高

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２１：３０ 米・貿易収支

２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，ファースト住<8917>，泉州電<9824>

※海外企業決算発表：ブロードコムほか



出所：MINKABU PRESS