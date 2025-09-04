○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０　日・３０年物利付国債の入札
１０：３０　豪・貿易収支
１７：３０　英・建設業購買担当者景気指数
１８：００　ユーロ・小売売上高
２０：３０　米・チャレンジャー人員削減数
２１：１５　米・ＡＤＰ雇用統計
２１：３０　米・貿易収支
２１：３０　米・非農業部門労働生産性（改定値）
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
２２：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数

○決算発表・新規上場など

決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，ファースト住<8917>，泉州電<9824>
※海外企業決算発表：ブロードコムほか

出所：MINKABU PRESS